«C'est vraiment agréable» Australie : un baron de la drogue en liberté après un scandale

ATS

6.2.2026 - 07:34

L'un des principaux barons de la drogue d'Australie va retrouver la pleine liberté après que le parquet a annoncé vendredi l'abandon d'un nouveau procès à son encontre pour trafic de drogue. A l'origine de cette décision, son avocate fournissait des informations à la police.

Tony Mokbel avait été condamné à une peine d'emprisonnement de 30 ans en 2012.
Tony Mokbel avait été condamné à une peine d'emprisonnement de 30 ans en 2012.
ats

Keystone-SDA

06.02.2026, 07:34

Tony Mokbel, l'une des figures clés d'une guerre des gangs ayant duré plusieurs années à Melbourne, avait été condamné à une peine d'emprisonnement de 30 ans en 2012 après avoir plaidé coupable d'avoir dirigé un cartel de la drogue. Les violences du gang connu sous le nom de «The Company» ont coûté la vie à des dizaines de personnes et inspiré une série télévisée australienne, «Underbelly».

Mais il a été révélé récemment que l'avocate de M. Mokbel, à l'époque, fournissait des informations à la police tout en étant censée défendre ses clients. Après 18 ans en prison, M. Mokbel a été libéré sous caution l'an dernier, avec des conditions strictes, après qu'un tribunal a jugé que certaines de ses condamnations pourraient être annulées.

Australie. Trahi par son avocate, un baron de la drogue voit sa peine de prison réduite

AustralieTrahi par son avocate, un baron de la drogue voit sa peine de prison réduite

«C'est vraiment agréable»

La cour d'appel de l'Etat de Victoria avait demandé un nouveau procès pour l'importation d'une grande quantité de méthamphétamine. Vendredi, le parquet local a annoncé sa décision d'abandonner ce projet de nouveau procès «après un examen attentif de tous les aspects de l'affaire pertinents pour les perspectives de condamnation et l'intérêt public», dans un communiqué. L'âge et l'état de santé de M. Mokbel, ainsi que le temps qu'il a déjà passé derrière les barreaux ont été pris en compte, a-t-il précisé.

«C'est vraiment agréable. La vie continue», a déclaré le parrain aux médias locaux devant un tribunal de Melbourne. Il a dit avoir hâte de voyager à l'étranger, ce dont il ne pouvait que rêver en prison. «Ce serait génial de monter dans un bel avion».

L'avocate a affirmé que plus de 300 personnes avaient été arrêtées et inculpées sur la base des informations fournies par elle, selon une lettre. Elle était une source importante pour la police entre 2005 et 2009, en pleine période de lutte contre les gangs. Elle avait été recrutée comme informatrice de la police après avoir été accusée d'infractions liées à la drogue en 1993, avant de devenir avocate.

