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Australie Un cyclone provoque des pannes de production de GNL

ATS

27.3.2026 - 06:36

Un cyclone en Australie a provoqué des pannes dans trois des plus grands sites de production de GNL au monde, a indiqué vendredi le géant de l'énergie Chevron, au moment où la guerre au Moyen-Orient alimente une forte hausse des prix pour ce combustible.

Des nuages d'orage s'amoncellent au-dessus de Port Douglas, dans le Queensland (Australie), le 19 mars 2026, avant l'arrivée prévue du cyclone Narelle.
Des nuages d'orage s'amoncellent au-dessus de Port Douglas, dans le Queensland (Australie), le 19 mars 2026, avant l'arrivée prévue du cyclone Narelle.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.03.2026, 06:36

Une troisième grande usine australienne de traitement de gaz naturel a cessé de fonctionner sur la côte ouest du pays touchée par un cyclone, a annoncé vendredi Woodside Energy. L'approvisionnement en ce combustible, déjà perturbé par la guerre au Moyen-Orient, s'en retrouve entravé.

«Chevron Australie s'efforce de rétablir la production dans les infrastructures gazières de Gorgon et de Wheatstone à la suite d'interruptions de production», a indiqué l'entreprise dans un communiqué, citant deux sites qui fournissent environ 5% du GNL mondial.

Deux usines ont subi des interruptions jeudi après-midi alors que le cyclone tropical Narelle menaçait au large des côtes de l'Australie occidentale.

L'usine de Gorgon, la plus grande des deux, continuait de fonctionner à capacité réduite, a précisé Chevron.

L'ampleur des conséquences sur l'approvisionnement mondial en GNL n'est pas établi pour l'heure.

«Le cyclone tropical sévère Narelle se situe au-dessus des eaux proches d'Exmouth (ville côtière de l'Etat d'Austalie-Occidentale, située un peu au sud du site de Gordon) et se déplace vers le sud, en direction de la côte ouest» du pays, signale le Bureau de météorologie australien à la mi-journée vendredi.

L'épisode «pourrait avoir un impact important» sur les côtes d'Australie-Occidentale, apportant «des rafales de vent destructrices et de fortes précipitations», est-il ajouté.

Vaste complexe industriel situé juste au large de la côte ouest de l'Australie, l'usine de Gorgon est capable de produire plus de 15 millions de tonnes de gaz par an. À pleine capacité, le site de Wheatstone, plus petit, produit près de neuf millions de tonnes.

Fournisseur crucial de l'Asie

Chevron est l'un des deux principaux producteurs de gaz naturel de l'Etat d'Australie-Occidentale, au côté de Woodside Energy.

À elles deux, ces sociétés représentent plus de 15% des exportations internationales de gaz naturel.

L'Australie est l'un des plus grands exportateurs mondiaux de GNL et le principal fournisseur de ce combustible aux pays d'Asie, selon l'Association asiatique du gaz naturel et de l'énergie.

Par exemple, 40% du GNL du Japon provient d'Australie, selon l'association.

La guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran a provoqué d'importantes perturbations dans l'approvisionnement mondial en pétrole et en GNL.

Le Qatar, deuxième producteur mondial de GNL, a vu ses exportations chuter, les méthaniers évitant le détroit d'Ormuz fermé de facto.

Les prix du GNL dans certains pays d'Asie, qui dépendent fortement des importations de carburant, ont plus que doublé depuis le début du conflit fin février.

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