Une peluche plus vraie que nature s'est glissée dans un aéroport australien: un opossum sauvage a été aperçu dans les rayons d'une boutique de souvenirs mercredi, surprenant les voyageurs.

L'opossum s'était réfugié parmi les peluches d'un magasin de l'aéroport d'Hobart. ATS

Keystone-SDA ATS

Une vidéo, partagée sur les réseaux sociaux, montre le marsupial perché nerveusement sur une étagère, se confondant avec les kangourous et les ours en peluche dans l'aéroport d'Hobart, en Tasmanie.

«Nous savions que notre collection de peluches était très réaliste, mais il semble que nous ayons obtenu le label de qualité ultime», s'est amusé Liam Bloomfield, le gérant de la boutique.

«Nous avons été très heureux de voir un visiteur local un peu spécial faire un tour dans la boutique».

Les employés de l'aéroport se sont rapidement mobilisés pour ramener l'animal à sa place, en pleine nature.