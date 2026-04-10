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Insolite en Australie La police dévie la circulation... à cause d'un phoque endormi !

ATS

10.4.2026 - 09:38

Une ville balnéaire australienne a brièvement dévié sa circulation routière vendredi lorsqu'un phoque a décidé de faire une sieste sur la chaussée. Il est connu localement sous le nom de Sammy.

Un phoque endormi a dévié la circulation routière d'une ville dans le sud de l'Australie (image d'illustration).
Un phoque endormi a dévié la circulation routière d'une ville dans le sud de l'Australie (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

10.04.2026, 09:38

10.04.2026, 09:44

Le pinnipède somnolent a été aperçu en train de roupiller sur une route de Dromana, une ville de l'État de Victoria, dans le sud du pays.

La police locale a placé des cônes autour du phoque, connu de certains habitants sous le nom de Sammy, et qui avait décidé de prendre le soleil sans se soucier des voitures.

«On ne sait pas où on va l'apercevoir la prochaine fois», s'amuse Laura Ellen, une habitante qui a repéré l'animal endormi. «Il dort toute la journée en général», a-t-elle ajouté. «Ça m'a fait rire de le voir sur la route. Je ne l'avais encore jamais vu faire ça».

Le phoque a ensuite été raccompagné vers la plage par des sauveteurs animaliers et la voie a été rouverte.

Les phoques sont un spectacle courant le long de la côte du Victoria et il est interdit de les toucher ou de les nourrir, rappelle le gouvernement de l'État.

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