  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Sentiment de malaise» L'assistant IA d'un supermarché se met à raconter n'importe quoi!

ATS

27.2.2026 - 08:02

Le géant australien de la grande distribution Woolworths a dû freiner son assistant clientèle alimenté par intelligence artificielle (IA). Cette mesure fait suite à des signalements d'utilisateurs assurant que la machine divaguait à propos de sa mère.

Woolworths annoncé en janvier avoir conclu un partenariat avec Google pour permettre à «Olive» d'effectuer davantage de tâches pour les clients, notamment la planification des repas.
Woolworths annoncé en janvier avoir conclu un partenariat avec Google pour permettre à «Olive» d'effectuer davantage de tâches pour les clients, notamment la planification des repas.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.02.2026, 08:02

L'assistant IA en ligne, baptisé Olive, peut répondre à toute heure et à toute demande des clients, du suivi des commandes à la recherche de produits. Mais des utilisateurs ont signalé qu'Olive s'était dernièrement égaré dans ses réponses.

«Il m'a demandé ma date de naissance et lorsque je la lui ai donnée, il s'est mis à divaguer sur le fait que sa mère était née la même année», a écrit un utilisateur sur la plateforme de discussion en ligne Reddit.

Un autre client a signalé qu'Olive avait tenté de «plaisanter» et parlé de ses proches. Olive «prétendait être une personne réelle et a commencé à parler de ses souvenirs de sa mère et de sa voix colérique», a ajouté une autre personne sur X.

«Le sentiment de malaise et la perte de temps inutile m'ont suffi pour détester Olive», a encore tranché un internaute.

Un porte-parole de Woolworths a expliqué à l'AFP que les réponses concernant les anniversaires avaient été rédigées par un employé humain. «Olive existe depuis 2018. Au cours de cette période, les commentaires des clients à son sujet ont été très positifs, beaucoup appréciant sa personnalité», a-t-il déclaré.

«Il y a plusieurs années, un membre de l'équipe a rédigé un certain nombre de réponses concernant les anniversaires afin qu'Olive puisse établir un lien plus personnel avec les clients», a expliqué l'entreprise aux médias locaux.

«Suite aux commentaires des clients, nous avons récemment supprimé ce script spécifique», a-t-elle ajouté.

Woolworths annoncé en janvier avoir conclu un partenariat avec Google pour permettre à Olive d'effectuer davantage de tâches pour les clients, notamment la planification des repas.

Les plus lus

6 planètes en une soirée: ce spectacle gratuit ne reviendra pas avant 2040
Crans-Montana: «Ceux qui ont survécu vont devoir en gérer les stigmates»
Les employés de Migros outrés par une affiche «anti-loisirs»
Ce qui va changer en Suisse dès le 1er mars
Suivez la descente dames en direct
Avocats des Moretti: «personne n'a voulu cette tragédie»