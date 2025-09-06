  1. Clients Privés
Plages fermées «jusqu'à nouvel ordre» Australie : un surfeur meurt dans une attaque de grand requin blanc

ATS

6.9.2025 - 06:13

Un homme a été tué «par ce qui semble être un grand requin» alors qu'il surfait au large de Sydney, ont déclaré samedi des témoins et la police australienne. L'attaque a entraîné la fermeture de plusieurs plages «jusqu'à nouvel ordre».

L'attaque du requin a entraîné la fermeture de plusieurs plages de Sydney, notamment celle de Long Reef.
ATS

Keystone-SDA

06.09.2025, 06:13

06.09.2025, 07:30

Selon des témoignages recueillis par le journal local Daily Telegraph, l'homme surfait entre les plages de Long Reef et Dee Why, dans le nord de l'agglomération.

Il est mort «après avoir été mordu par ce qui semble être un grand requin», a indiqué la police, précisant que deux morceaux d'une planche de surf ont été récupérés pour être soumis à une expertise médico-légale.

Selon la police, les services d'urgence se sont précipités sur les lieux après avoir été prévenus que l'homme avait subi des «blessures graves». «Quatre ou cinq surfeurs l'ont sorti de l'eau et il semblait qu'une grande partie de son bas du corps avait été attaquée», a déclaré un témoin au Daily Telegraph.

C'est la première attaque mortelle de requin à Sydney depuis celle qui avait coûté la vie à un moniteur de plongée britannique de 35 ans en février 2022 à LittleBay, plus au sud. La précédente attaque mortelle à Sydney remontait à 1963.

Combat d’une vie«Mes enfants étaient devenus des étrangers» - Une légende du surf se confie

