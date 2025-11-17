  1. Clients Privés
Justice Un automobiliste accusé de tentative de meurtre en Valais

ATS

17.11.2025 - 11:56

Un ressortissant espagnol de 27 ans a dû répondre de tentative de meurtre lundi devant le Tribunal cantonal valaisan. L'homme risque, comme en première instance, une peine de 54 mois de prison ferme pour avoir volontairement percuté le nouveau petit ami de son ex-amie.

Un Espagnol domicilié dans le Bas-Valais a dû répondre, lundi matin, d'une tentative de meurtre effectuée, en 2024, avec son véhicule.
ATS

Keystone-SDA

Le 8 août 2024, le prévenu, sur demande de son ex-copine, l'avait rejoint, tout comme son nouveau copain, afin d'apaiser leurs problèmes de couple. D'abord verbaux, les échanges sont devenus de plus en plus physiques entre les deux hommes. A un moment donné, le prévu est remonté dans sa voiture. Il a alors accéléré, heurtant le plaignant qui se trouvait à une distance de 4 à 10 mètres.

Celui-ci a alors fini sa course sur le capot puis sur le pare-brise du véhicule, avant de se faire éjecter sur le bas-côté de la route. La victime s'en est tiré avec une entorse au genou gauche, une plaie au coude gauche et un traumatisme crânien.

L'avocat du prévenu, Me Maël Loretan, a plaidé la légitime défense, son client ayant préalablement été roué de coups. Il a requis l'acquittement de son mandant.

