Un fou du volant sème la panique en ville de Fribourg

Un conducteur, qualifié de dangereux, a semé la frayeur et la pagaille au centre de Fribourg lundi en début d'après-midi. Alertées, des patrouilles de police sont intervenues, avant que le chauffard démarre en trombe et heurte la portière d'une voiture de police.

L'individu a circulé à vive allure dans les rues piétonnes sans prêter attention aux nombreux passants, indique la police cantonale (image d'illustration). KEYSTONE

L'individu de 29 ans, qui conduisant de manière dangereuse aux Grand-Places, a tenté de prendre la fuite à l'approche des forces de l'ordre. En essayant de s'enfuir, il a heurté une voiture de police alors qu'un policier lui faisait signe de s'arrêter. Le communiqué décrit que ce dernier «a réussi à esquiver de justesse le fuyard qui fonçait vers lui».

L'individu a ensuite circulé à vive allure vers le centre-ville, puis dans les rues piétonnes sans prêter attention aux nombreux passants, indique la police cantonale.

Sa voiture a fini par heurter une borne en béton et a terminé sa course contre un véhicule en livraison stationné à proximité. Le conducteur a pris la fuite à pied, avant d'être rapidement interpellé et maîtrisé par les policiers.

L'homme, âgé de 29 ans, circulait sans permis de conduire. Il a été emmené au poste de police et placé en arrestation provisoire. «Par chance, la police ne déplore aucun blessé», conclut le communiqué

olpe, ats