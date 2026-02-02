  1. Clients Privés
Vaud Automobiliste tué après une embardée sur la route du Pillon 

ATS

2.2.2026 - 17:57

Un automobiliste a perdu la vie dimanche soir après une embardée sur la route du Pillon à Ormont-Dessus. Sa voiture a dévalé un talus et s'est immobilisée sur le toit dans la rivière la Grande Eau. Ejecté de son véhicule, le conducteur est décédé sur place.

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale (image prétexte).
Le Ministère public a ouvert une instruction pénale (image prétexte).
ATS

Keystone-SDA

02.02.2026, 17:57

02.02.2026, 18:03

Ce Français de 49 ans domicilié dans la région circulait vers 22h00, seul au volant, sur la route du Pillon en direction d'Aigle. Pour une raison que l'enquête devra établir, il a vraisemblablement perdu la maîtrise de son véhicule qui a traversé la chaussée et dévalé un talus, annoncé lundi la police vaudoise.

Après plusieurs dizaines de mètres d'embardée, son véhicule s'est immobilisé sur le toit au fond du val. Ejecté de l'habitacle, le conducteur a été retrouvé inanimé par les premiers témoins qui ont contacté la police. A leur arrivée, les gendarmes ont constaté son décès, relate le communiqué. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale.

