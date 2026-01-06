  1. Clients Privés
Crans-Montana L'autorisation d'exploiter un deuxième bar aurait été retirée aux gérants 

ATS

6.1.2026 - 07:30

Les gérants du bar «Le Constellation» de Crans-Montana (VS) n'ont plus le droit d'exploiter un second établissement. La commune leur a retiré l'autorisation d'exploiter «La Petite Maison», a indiqué lundi soir la RTS.

Une vue aérienne de la station de Crans-Montana, située sur un plateau dominant la vallée du Rhône. (image d'illustration)
Une vue aérienne de la station de Crans-Montana, située sur un plateau dominant la vallée du Rhône. (image d'illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.01.2026, 07:30

06.01.2026, 07:31

Sur son site interne, le diffuseur indique avoir pu se procurer une lettre du conseil communal auprès de l'avocat parisien du couple français. Keystone-ATS n'a pas pu atteindre les autorités pour une confirmation.

Crans-Montana. La présence de mineurs dans le bar et la liberté des gérants font parler

Crans-MontanaLa présence de mineurs dans le bar et la liberté des gérants font parler

«Le retrait d'autorisation d'exploiter entraîne la fermeture immédiate» de l'établissement, est-il précisé dans le document cité par la RTS. Cette décision a été prise «au vu des circonstances et afin d'assurer la sécurité du public». La décision peut encore faire l'objet d'un recours.

Selon leur avocat, le couple de gérants entend s'exprimer cette semaine.

