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Drame de Crans-Montana Les autorités italiennes irritées par la «bureaucratie suisse»

ATS

26.4.2026 - 18:04

La gestion par la Suisse de l'incendie de Crans-Montana suscite à nouveau l'indignation en Italie ce week-end. Selon les agences de presse italiennes, le sentiment prévalant est que la Confédération privilégie la bureaucratie à l'entraide entre pays voisins.

Béatrice Pilloud, procureure générale du canton du Valais (à droite), et Francesco Lo Voi, procureur général de Rome, s'adressent aux médias à l'issue de la réunion entre les procureurs du canton du Valais et ceux d'Italie, organisée à la suite de l'incendie meurtrier survenu au bar « Le Constellation » à Crans-Montana, à Berne, en Suisse, le jeudi 19 février 2026. (archives)
Béatrice Pilloud, procureure générale du canton du Valais (à droite), et Francesco Lo Voi, procureur général de Rome, s'adressent aux médias à l'issue de la réunion entre les procureurs du canton du Valais et ceux d'Italie, organisée à la suite de l'incendie meurtrier survenu au bar « Le Constellation » à Crans-Montana, à Berne, en Suisse, le jeudi 19 février 2026. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.04.2026, 18:04

L'agence Ansa rapporte ainsi les propos du député Andrea Pellicini, selon qui la Suisse n'a toujours pas compris qu'il ne s'agit pas d'un incident local, mais d'une catastrophe européenne. Les copies des factures envoyées à l'Italie sont à ses yeux «de la bureaucratie indigne et froide».

Selon l'Ansa, M. Pellicini, membre du parti Fratelli d'Italia, fait partie du groupe d'amitié interparlementaire Italie-Suisse.

Une autre agence de presse, askanews, cite le directeur de l'École supérieure de médecine préventive de l'Université de Milan. Selon Fabrizio Pregliasco, envoyer en Italie les factures est profondément inapproprié et éthiquement inacceptable.

La première ministre italienne Giorgia Meloni s'était exprimée vendredi déjà sur X, qualifiant la demande d'«ignoble».

«Absolument exorbitants». Crans-Montana : l’Italie refuse de payer les factures de ses citoyens

«Absolument exorbitants»Crans-Montana : l’Italie refuse de payer les factures de ses citoyens

Samedi au 19:30 de la RTS, l'ambassadeur d'Italie en Suisse, Gian Lorenzo Cornado, a évoqué une nouvelle «incompréhension profonde» entre les deux pays. «Visiblement, les approches et les sensibilités sont différentes, plus éthique côté italien, plus bureaucratique côté suisse». Il a répété que «l'Italie ne paiera pas ces factures».

Nouvelle «incompréhension»

Vendredi, lors d’une rencontre en Valais, le président du Conseil d’État valaisan Mathias Reynard a expliqué à l’ambassadeur italien que les victimes italiennes de l’incendie soignées à l’hôpital de Sion n’auront rien à payer.

«Les familles ont été informées par courrier, fin février-début mars, de la procédure à suivre en cas de réception de factures médicales non payables par les familles», avait dit en début de semaine déjà le Service valaisan de la santé.

L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) s'est également exprimé. Dans un communiqué, il a rappelé samedi la réglementation européenne: lorsque des étrangers sont soignés dans un hôpital suisse, leur assureur maladie étranger reçoit la facture, et non la personne concernée. Cette dernière obtient une copie à titre de contrôle.

Les frais liés aux soins médicaux des personnes concernées sont entièrement pris en charge, indépendamment de l'issue des enquêtes en cours visant à déterminer la responsabilité du drame, conclut l'OFAS.

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