Le projet de couverture de l’autoroute A12 dans le secteur Chamblioux-Bertigny, dans le contournement de Fribourg, franchit une étape majeure. Des experts préconisent notamment le développement d’un pôle santé autour du site de l’actuel hôpital cantonal à Villars-sur-Glâne.

Le projet de couverture de l'autoroute A12 dans le contournement de Fribourg franchit une étape majeure

Le projet comprend, outre l'aspect sanitaire, la création d’une zone d’activité d’importance cantonale à proximité de la jonction autoroutière et le long de l’autoroute. Les deux propositions émanent du rapport final d'un collège d’experts relatif au pôle santé et activités (PSA) et présenté vendredi par le Conseil d'Etat.

Le document inclut une vision urbanistique d’ensemble pour un «secteur stratégique». Il prévoit un nouvel hôpital de soins aigus, un campus de formation, un potentiel d’espace destiné à des logements dédiés notamment au personnel des soins et aux personnes avec besoins de soins et une zone d’activités économiques.

Horizon 2034

Il s'agit de quatre fonctionnalités indépendantes mais interconnectées, a relevé le président du Conseil d'Etat Jean-François Steiert, chargé des infrastructures. Le projet, de longue haleine, devra passer encore devant le Grand Conseil et en votation populaire. Des centaines de millions sont en jeu au total.

Le nouveau vaisseau amiral de l'Hôpital fribourgeois (HFR), voisin de l'hôpital cantonal actuel, vieux de 50 ans, devrait voir le jour en 2034. «C'est 6 à 7 ans de travaux», a précisé Philipp Müller, directeur général de l'HFR. L'édifice sera plus efficace, plus flexible et en phase avec une prise en charge moderne des patients.

«Le pôle santé s'étendra sur 40 hectares», a dit le ministre de la santé Philippe Demierre, en rappelant la dynamique démographique et le défi posé par le vieillissement de la population. «C'est l'un des derniers grands terrains du canton», a ajouté son collègue chargé l'économie Olivier Curty, en référence à la zone d'activités.

Durabilité

Globalement, l'objectif vise à définir les principales orientations pour un développement durable du site. Il est question de créer un quartier urbain résilient, bien connecté et intégrant des infrastructures modernes en matière de santé, d’enseignement et d’activités économiques avec de grands potentiels de synergies.

Une attention particulière sera accordée à la relation entre urbanisation, conception paysagère avec espaces ouverts, exigences environnementales et qualité de vie. Le réemploi des bâtiments existants, la préservation de la qualité des sols et une stratégie de mobilité respectueuse de l’environnement ont été évoqués.

Dans le détail, le collège d'experts a défini une organisation spatiale générale déclinée en trois programmes principaux. Le premier a trait au pôle santé, formation et affectations mixtes, avec des commerces, des services et des logements. Le tout autour du site de l’actuel hôpital sur le sommet de la colline.

1255 mètres

Le deuxième concerne un pôle dédié à l’accueil d’activités économiques stratégiques à proximité de la jonction autoroutière et le long de l’autoroute. Enfin, le troisième veut instaurer un espace ouvert majeur préservant au mieux les sols existants, comprenant le coeur du site et la promenade des Tilleuls.

Le rapport pose les bases des prochaines phases de planification. Celles-ci prévoient des études approfondies dans les infrastructures de mobilité, la préparation du concours d’architecture pour le nouvel hôpital et les programmes de formation en médecine et soins à la personne, avec l'Université de Fribourg et la HES-SO//Fribourg.

L'objectif consiste à construire la nouvelle route de liaison préalablement à l’ouverture du nouvel hôpital. Pour rappel, l’Office fédéral des routes (OFROU) et le canton planifient la couverture d’un tronçon de 1255 mètres. Le premier assurera la conduite des études. Le projet affiche un coût de l'ordre de 200 millions.