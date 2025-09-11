  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Autoroute A5 Un employé d'entretien gravement blessé par un camion près de Grandson

ATS

11.9.2025 - 11:33

Un collaborateur de 66 ans de la société neuchâteloise d'entretien des autoroutes a été grièvement blessé mardi à la mi-journée sur l'autoroute A5 à la hauteur de Grandson (VD). Il a été heurté par sa camionnette de fonction stationnée sur la bande d'urgence, elle-même percutée par un poids lourd circulant en direction de Neuchâtel. La victime, un ressortissant suisse domicilié dans la région, a dû être héliportée au CHUV à Lausanne.

L'accident a eu lieu mardi à la mi-journée sur l'autoroute A5 à la hauteur de Grandson (photo symbolique).
L'accident a eu lieu mardi à la mi-journée sur l'autoroute A5 à la hauteur de Grandson (photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

11.09.2025, 11:33

11.09.2025, 11:50

L'accident a eu lieu vers 11h35, a indiqué jeudi la police cantonale vaudoise dans un communiqué. Pour une raison que l'enquête devra établir, arrivé à la hauteur de l'entrée de l'autoroute à Grandson, le camion a dévié sur sa droite, venant percuter la camionnette de NEVIA (Neuchâtel établissement pour la viabilité des infrastructures autoroutières) stationnée en protection du collaborateur qui s'y trouvait.

A la suite du choc provoqué par le camion, la camionnette a été projetée en avant, heurtant le collaborateur de NEVIA. Le poids lourd a, lui, dévié de sa course et a dévalé le talus qui borde l'autoroute. Son chauffeur, un Français de 27 ans, a été légèrement blessé.

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale. Il a confié les investigations au personnel des unités de circulation de la gendarmerie. La voie d'entrée Grandson et la voie de droite de cette portion d'autoroute ont été momentanément fermées, précise encore le communiqué.

Les plus lus

Le «Prince des ténèbres» rattrapé par l’affaire Epstein
Haute-Savoie: la police trouve un corps dans un sac au bord d'une route
Le prince Harry s'exprime après avoir enfin revu son père
La poisse continue de coller aux lattes des spécialistes français de la vitesse !
Qu'est-ce que le «sepsis», qui tue chaque année 4000 personnes en Suisse?
«La peur est là et elle ne s'en va pas» - Un terrible fléau ronge le Pérou