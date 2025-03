Les autorités autrichiennes ont mené des perquisitions et arrêté vendredi 15 personnes soupçonnées d'avoir brutalement agressé des victimes «en raison de leur orientation sexuelle», sur fond de hausse des violences en Europe à l'encontre des LGBT+.

Dix-sept attaques au total ont été signalées, leurs auteurs les commettant «sous couvert de justice d'autodéfense» visant à soi-disant «combattre les pédophiles». (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Les suspects les attiraient en utilisant de «faux profils» sur des sites de rencontre, a expliqué dans un communiqué la police de la région de Styrie (sud-est), alertée en juillet 2024 d'un premier incident de ce type.

La nuit, en petits groupes et le visage parfois dissimulé par un masque, ils passaient alors à l'acte et «les maltraitaient violemment» jusqu'à les blesser grièvement. Les enquêteurs font également état d'une tentative de meurtre.

Ils les humiliaient aussi «en filmant la scène» et en diffusant ensuite les vidéos sur internet.

Dix-sept attaques au total ont été signalées, leurs auteurs les commettant «sous couvert de justice d'autodéfense» visant à soi-disant «combattre les pédophiles».

«En réalité, ces crimes de plus en plus brutaux étaient dirigés contre la communauté homosexuelle», écrit la police, ajoutant que le nombre de cas est probablement «beaucoup plus élevé», des victimes n'osant pas porter plainte.

Plus de 400 policiers ont été mobilisés pour perquisitionner 23 lieux, où ont été saisis des armes et des souvenirs nazis. Douze hommes et trois femmes âgés de 14 à 26 ans, ont été interpellés, de nationalités autrichienne, allemande, croate, roumaine et slovaque.

Violences en hausse

Selon les dernières statistiques portant sur l'année 2023, les violences envers les minorités sexuelles sont en forte hausse en Autriche. La tendance est similaire en Europe, selon un récent rapport de l'Agence européenne des droits fondamentaux (FRA), alors que le climat se tend avec la montée des mouvements d'extrême droite.

Après les heures noires du nazisme dans une Autriche annexée par Adolf Hitler en 1938, la communauté LGBT+ a mis du temps à voir ses droits reconnus en raison de l'hostilité de la puissante église catholique et du parti conservateur au pouvoir, opposé à toute évolution.

Le pays alpin a légalisé l'adoption et le mariage entre personnes de même sexe en 2019 sur décision de la Cour suprême et le sujet fait désormais largement consensus dans l'opinion publique.

Face à l'augmentation des signalements, le gouvernement appelle cependant à poursuivre le combat contre la haine et la violence contre les personnes LGBT+ (lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et autres sensibilités).