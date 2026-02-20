L'aéroport de Vienne fermé, un bus balayé par une avalanche

D'importantes chutes de neige en Autriche ont provoqué vendredi des coupures d'électricité et des perturbations dans les transports. Elles ont conduit à la fermeture de tronçons autoroutiers et à l'interruption temporaire du trafic à l'aéroport de Vienne.

Also, ich bin jetzt seit 11 Jahren in #Wien und so einen massiven Schneefall hab ich seither noch nicht erlebt. #Winter #Schnee ❄️☃️🌨️ pic.twitter.com/lTHxygBWRj — Franz Hollauf (@FHollauf) February 20, 2026

Keystone-SDA, Rédaction blue News ATS

«En raison de fortes chutes de neige, le trafic aérien à destination et en provenance de Vienne est actuellement perturbé», indique un communiqué de l'aéroport.

Plus de 230 liaisons à l'arrivée de cet aéroport de transit entre Europe occidentale et orientale sont affichées comme étant détournées, annulées ou retardées et celles au départ comme annulées ou retardées.

«Les passagers dont le vol a été annulé sont priés de ne pas se rendre à l'aéroport», a précisé l'aéroport, un porte-parole évoquant auprès de l'agence APA 20 cm de poudreuse au sol.

La rocade extérieure de Vienne a été fermée plusieurs heures et «d'autres tronçons d'autoroute ont dû être temporairement rendus inaccessibles en raison de congères, de camions immobilisés et d'une visibilité réduite», a expliqué l'association d'automobilistes ÖAMTC sur son site internet.

Des coupures d'électricité ont été recensées dans plusieurs régions du sud et de l'est, dont celle de Styrie, où 30'000 foyers sont concernés, selon les opérateurs locaux.

Une accalmie était prévue en milieu de journée. Le risque d'avalanche demeure toutefois élevé dans ce pays montagneux. Comme le rapporte la «Kronen Zeitung», un bus a été frappé par une avalanche et projeté hors de la chaussée à l'aube, vendredi matin, dans le Tyrol. Fort heureusement, aucun des onze passagers n'a été blessé.

In het #Lechtal (bij Bach) is vanmorgen een bus 'gegrepen' door een #lawine. Van de 12 passagiers is niemand gewond.

LET op: het lawinegevaar is extreem groot ib de Alpen deze dagen. Kijk goed uit en ga niet van de piste.

Foto: eigenaar bus, familie Feuerstein. pic.twitter.com/HGG05CGWQZ — Hans ter braak (@hansterbraak) February 20, 2026