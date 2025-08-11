Un homme s'accroche à un train rapide... et survit!

Un homme a survécu après s'être accroché samedi soir à l'extérieur d'un train rapide autrichien dans lequel il a pu monter après un arrêt d'urgence, a indiqué dimanche la compagnie ferroviaire nationale autrichienne ÖBB.

Keystone-SDA ATS

L'homme était descendu du train pour une pause cigarette sur le quai quand celui-ci est reparti à Sankt Pölten, à l'ouest de Vienne, a déclaré à l'AFP le porte-parole des ÖBB Herbert Hofer.

Le train Railjet, qui reliait Zurich à la capitale autrichienne, a quitté Sankt Pölten à l'heure prévue, mais est arrivé à Vienne avec sept minutes de retard, a précisé M. Hofer.

Citant un passager à bord, le tabloïd autrichien «Heute» a rapporté que l'homme, qui était descendu pour fumer sur le quai, a sauté dans l'espace entre deux voitures après que le train eut commencé à redémarrer.

Mortel

«C'est irresponsable, ce genre de chose finit généralement par causer la mort de quelqu'un», déclaré M. Hofer.

L'homme, un Algérien de 24 ans, a tapé aux vitres pour attirer l'attention, selon «Heute», ce qui a conduit le conducteur du train à actionner le frein d'urgence. Puis le personnel du train a pu le faire monter à bord.

Le passager imprudent a été emmené par la police après l'arrivée du train à la gare de Meidling à Vienne, a rapporté Heute.

En janvier, un Hongrois de 40 ans a survécu après s'être accroché à un train à grande vitesse allemand pendant 32 km, également après que celui-ci eut démarré pendant sa pause cigarette.