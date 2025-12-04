  1. Clients Privés
Choc dans un petit village français Aux abonnés absents, le maire vivait à Tahiti avec ses indemnités

Clara Francey

4.12.2025

Le maire d'un village des Pyrénées-Orientales parti en juillet à Tahiti y installer un parc d'accrobranche a démissionné mardi, a indiqué mercredi la préfecture à l'AFP.

Agence France-Presse

04.12.2025, 07:00

Philippe Petitqueux, 48 ans, désormais ex-maire de la petite commune pyrénéenne de Formiguères, moins de 500 habitants à l'année selon l'Insee, a délégué la plupart de ses attributions à ses adjoints du conseil municipal avant de partir en juillet à Tahiti pour installer un parc d'accrobranche semblable à celui qu'il administrait sur la commune voisine des Angles, a expliqué à l'AFP son premier adjoint Serge Vaills.

Alors que, selon M. Vaills, 63 ans, son départ était le dernier dysfonctionnement d'une longue série, M. Petitqueux a notamment affirmé à l'AFP que lui et ses proches avaient reçu des menaces et que l'opposition, dont faisait partie son premier adjoint, avait pour «but de (le) faire démissionner». «Pour me protéger et protéger les miens, j'ai choisi de partir», a-t-il déclaré.

Informé mi-octobre du départ du maire et du «maintien, malgré ce départ, de la perception de (ses) indemnités et un dysfonctionnement majeur au sein du conseil municipal et des services municipaux», le préfet des Pyrénées-Orientales Pierre Regnault de la Mothe a adressé le 31 octobre un courrier à Philippe Petitqueux pour lui réclamer des «éléments d'éclairage» sur la situation.

Il a également indiqué à Serge Vaills, dans un courrier séparé, «qu'un maire durablement empêché d'exercer ses fonctions peut être exclu du bénéfice de ses indemnités», que l'édile a continué de percevoir malgré son départ et qui étaient source de tensions dans le village.

M. Petitqueux affirme avoir continué à travailler à distance afin d'assurer une «passation» de pouvoirs avec son équipe jusqu'à fin septembre, date à laquelle il a renoncé à ses indemnités.

Lors d'un entretien mardi, M. Petitqueux «a présenté sa démission au préfet, qui l'a acceptée», précise enfin la préfecture, confirmation une information du quotidien local L'Indépendant.

Un nouveau maire devrait être désigné dans les quinze jours par le conseil municipal.

