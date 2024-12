(ETX Daily Up) – Alors que certains auront choisi de prendre la direction des airs pour célébrer le Nouvel An, leur déplacement pourrait bien être terni par une situation agaçante, celle d'un voisin de devant assez encombrant, ayant choisi d'incliner son siège, et réduisant d'autant l'espace vital pendant le vol. Aux États-Unis, une pétition veut en finir avec ce type de comportement. Et c'est un succès!

Aux États-Unis, une pétition réclame la fin des sièges inclinables en avion. Digital Vision / Getty Images

ETX Studio Relax

Il y a le voisin envahissant, celui qui s'octroie l'accoudoir du milieu. Il y a le voisin bavard, celui qui veut faire la conversation coûte que coûte. Et puis, aussi ce voisin qui se croit tout permis, assez pour installer ses pieds sur le siège d'en face. Autant de situations gênantes qui deviennent très agaçantes, au point d'ailleurs de générer davantage de situations embarrassantes dans un avion plus que dans un train, comme le révélait des études menées distinctement par le voyagiste en ligne Opodo et le comparateur de vols Kayak. Parmi la panoplie de comportements énervants quand on vole au-dessus des nuages, il y en a un qui tire son épingle du jeu, tant il génère un débat: a-t-on le droit d'incliner son siège ou pas? D'un côté, certains passagers estiment que «s'il y a un bouton, c'est bien pour s'en servir». Mais, d'autres voyageurs considèrent plutôt qu'il est préférable pour le confort de tous de maintenir l'inclinaison de base, et donc de ne pas pousser le fauteuil vers l'arrière, surtout quand le voisin est en train de siroter son café brûlant ou se retrouve coincé nez à nez avec l'écran de son ordinateur....

Un scénario parfois si irritant qu'il peut finir par générer un conflit entre plusieurs passagers. Il suffit de prendre la mesure d'une pétition lancée en novembre dernier aux Etats-Unis pour comprendre combien les sièges inclinables sont vecteurs de problèmes. Accompagnée d'une vidéo explicative élaborée par une marque de fauteuils inclinables (à la maison donc!), La-Z-Boy, celle-ci a déjà recueilli plus de 186.000 signatures, soit autant de passagers qui veulent en finir avec la possibilité pour un siège de se pencher vers l'arrière dans un avion.

Repérée par CNBC, cette pétition qui s'inscrit tout de même dans une campagne publicitaire souligne un aspect crucial du confort dans l'aérien pour lequel un nombre considérable de voyageurs sont prêts à s'engager. Selon le document en ligne, «ce n'est pas parce qu'[on] peut le faire qu'[on] doit le faire». En juin dernier, une étude YouGov avait démontré qu'il était inacceptable d'incliner son siège, selon 26% d'Américains. A l'échelle mondiale, ce comportement est jugé abusif par 53% de répondants.

Si la question déchaîne les passions (autant que nombre de voyageurs), elle devrait néanmoins se poser de moins en moins. Certaines compagnies low-cost ayant déjà supprimé la fameux bouton situé sur l'accoudoir, non pas pour le confort de tous, mais dans le cadre de programmes d'installations de la cabine visant à gagner le maximum de places. En début d'année, CNN avait abordé ce virage avec beaucoup de précisions, insistant aussi bien sur le coût que peuvent générer ce type de sièges équipés du bouton que leurs poids. «À la fin des années 2000, une nouvelle génération de sièges ultra-légers et hautement techniques a commencé à faire son apparition sur le marché. Ce qui les rendait si légers était dû en partie à l'absence de fonction d'inclinaison. Un génie du marketing a eu l'idée de les appeler « pré-inclinés», en fixant le dossier à un angle situé entre complètement droit et légèrement incliné» avait rapporté la chaîne américaine.