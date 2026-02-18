  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Avalanche meurtrière Californie: huit skieurs sont morts, un est encore recherché

ATS

18.2.2026 - 20:30

Huit des neuf skieurs portés disparus dans une avalanche en Californie ont été retrouvés morts, le dernier étant toujours recherché, ont annoncé mercredi les autorités locales.

Six skieurs d'un groupe de 15 avaient été secourus la veille en pleine tempête de neige.
Six skieurs d'un groupe de 15 avaient été secourus la veille en pleine tempête de neige.
AP

Keystone-SDA

18.02.2026, 20:30

Six skieurs d'un groupe de 15 avaient été secourus la veille en pleine tempête de neige. Mais malgré les efforts de recherches dans des conditions extrêmement difficiles, «huit des neuf autres skieurs (de ce groupe) ont été retrouvés décédés», a expliqué Shannan Moon, la shérif du comté de Nevada lors d'une conférence de presse

«Nous sommes toujours à la recherche de l'un des membres du groupe», le dernier manquant, a-t-elle ajouté.

Les plus lus

Impressionnantes images d'avalanches – Et la neige n'a pas fini de tomber !
Conflit d'héritage: entre la «belle-mère» russe et la fille du défunt, c'est la guerre
«On vient de perdre d'une façon qui ne devrait jamais arriver...»
«Il a appuyé sa tête sur son pénis, elle l'a mordu» – Un document du FBI sème le trouble
Avant de rentrer aux Etats-Unis, Lindsey Vonn a fait des heureux
La revanche de «Fast Rast», les larmes de Wendy Holdener