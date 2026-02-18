Huit des neuf skieurs portés disparus dans une avalanche en Californie ont été retrouvés morts, le dernier étant toujours recherché, ont annoncé mercredi les autorités locales.

Six skieurs d'un groupe de 15 avaient été secourus la veille en pleine tempête de neige. AP

Keystone-SDA ATS

Six skieurs d'un groupe de 15 avaient été secourus la veille en pleine tempête de neige. Mais malgré les efforts de recherches dans des conditions extrêmement difficiles, «huit des neuf autres skieurs (de ce groupe) ont été retrouvés décédés», a expliqué Shannan Moon, la shérif du comté de Nevada lors d'une conférence de presse

«Nous sommes toujours à la recherche de l'un des membres du groupe», le dernier manquant, a-t-elle ajouté.