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Avalanche/Glissement de terrain Avalanches: manteau neigeux fragile, mais décès dans la moyenne

ATS

31.3.2026 - 14:49

Durant l'hiver 2025-2026, 244 personnes ont été touchées lors de 171 avalanches (archives).
Durant l'hiver 2025-2026, 244 personnes ont été touchées lors de 171 avalanches (archives).
ATS

L'hiver 2025-2026 a été marqué par un manteau neigeux fragile. Il en a résulté un nombre d'avalanches ayant entraîné des personnes supérieur à la moyenne.

Keystone-SDA

31.03.2026, 14:49

Durant l'hiver 2025-2026, 244 personnes ont ainsi été touchées lors de 171 avalanches, relève mardi l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF) dans son rapport intermédiaire allant jusqu'à fin mars. Au cours des dix dernières années, 182 personnes ont été touchées en moyenne lors de 127 accidents.

Malgré cela, le nombre de décès, qui s’élevait à 15 personnes à la fin mars, se situait dans la moyenne. Dans la majorité de ces accidents mortels, l’avalanche s’est déclenchée dans de la neige ancienne fragile.

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