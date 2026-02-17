  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Avalanches meurtrières Au moins trois morts dans les Hautes-Alpes et en Savoie

ATS

17.2.2026 - 18:40

Au moins trois personnes ont été tuées par des avalanches mardi dans les Alpes françaises, deux skieurs qui évoluaient en hors-piste dans les Hautes-Alpes et un promeneur emporté par une vaste plaque de neige en Savoie.

Ces nouveaux décès portent à 28 le nombre de personnes ayant perdu la vie dans des avalanches en France depuis le début de la saison, dont 6 lors d'un weekend noir les 10-11 janvier. (image prétexte)
Ces nouveaux décès portent à 28 le nombre de personnes ayant perdu la vie dans des avalanches en France depuis le début de la saison, dont 6 lors d'un weekend noir les 10-11 janvier. (image prétexte)
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.02.2026, 18:40

Cinq skieurs évoluaient dans la matinée en hors-piste sur la commune de La Grave, dans le secteur du lieu-dit la Côte Fine, quand une avalanche s'est déclenchée, a déclaré à l'AFP le parquet de Gap.

En arrivant sur les lieux, les secouristes du Peloton de gendarmerie de Haute-Montagne (PGHM) de Briançon ont trouvé deux victimes «en arrêt cardio-respiratoire» et n'ont pas pu les ranimer.

Un guide, qui encadrait le groupe, a été évacué «par la route au centre hospitalier de Grenoble», selon la même source. Les deux autres skieurs sont indemnes. Le parquet a ouvert une enquête «en recherche des causes de la mort».

Le risque d'avalanche dans le secteur de la Grave, sur la montagne de la Meige, est «fort» mardi, de 4 sur une échelle de 5, en raison de la conjonction de neige fraîche et du vent, selon le site de Météo France.

Promeneurs emportés à 2,5 km de la station

A Valloire, en Savoie, où le risque était maximal (5 sur 5), une avalanche a emporté en fin de matinée plusieurs promeneurs à environ 2,5 km de la station, a indiqué à l'AFP le maire Jean-Pierre Rougeaux. L'un est décédé, deux sont «polytraumatisées» et une personne est indemne, a-t-il dit en évoquant un bilan provisoire. «On cherche encore s'il y a des victimes dessous».

L'avalanche s'est déclenchée «naturellement sur les pentes est du hameau de la Rivine» avant que la «vaste plaque» ne se sépare «en deux branches (...) atteignant ainsi le fond de vallée», précise la station dans un communiqué.

Des renforts de la station de Valloire, des moniteurs, des militaires, des sapeurs-pompiers ainsi qu'une trentaine de pisteurs secouristes et maîtres-chiens des stations voisines ont été dépêchés sur place, selon la même source.

Ces nouveaux décès portent à 28 le nombre de personnes ayant perdu la vie dans des avalanches en France depuis le début de la saison, dont 6 lors d'un weekend noir les 10-11 janvier.

Les plus lus

Vive colère des Norvégiens : l’entraîneur de Loïc Meillard se défend !
Plus de 300 noms: la liste Epstein de Pam Bondi pour brouiller les pistes ?
Voici les derniers atouts de la Suisse dans la chasse aux médailles
Elle perd sa prévoyance vieillesse... à cause de 10 centimètres !
Epstein envoyait des avions à Londres avec des femmes à bord: Andrew impliqué ?
De Yanqing à Cortina, les déboires olympiques de la reine Shiffrin