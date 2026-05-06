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Hantavirus en croisière Avant de mourir, un des malades est monté «brièvement» à bord d'un vol KLM

Valérie Passello

6.5.2026

Un passager qui est décédé d'une infection à l'hantavirus est monté «brièvement» à bord d'un vol KLM reliant Johannesburg vers les Pays-Bas, mais a été débarqué avant le décollage, a indiqué la compagnie aérienne mercredi.

«En raison de l'état de santé du passager à ce moment-là, l'équipage a décidé de ne pas l'autoriser à voyager sur ce vol», a précisé KLM
«En raison de l'état de santé du passager à ce moment-là, l'équipage a décidé de ne pas l'autoriser à voyager sur ce vol», a précisé KLM
KEYSTONE

Agence France-Presse

06.05.2026, 17:50

06.05.2026, 17:56

«En raison de l'état de santé du passager à ce moment-là, l'équipage a décidé de ne pas l'autoriser à voyager sur ce vol», a précisé KLM, à propos du vol KL592 de Johannesburg à Amsterdam le 25 avril à 23h15, heure locale.

«Après que le passager a été débarqué de l’appareil, le vol est parti pour les Pays-Bas», a ajouté KLM. Les autorités sanitaires néerlandaises sont en train de contacter les personnes qui se trouvaient à bord de ce vol «par précaution», a indiqué KLM dans son communiqué.

Un avion est arrivé aux Canaries

Un des deux avions qui avait décollé du Cap Vert lors de l'évacuation de passagers du navire de croisière touché par un foyer d'hantavirus a atterri mercredi aux Canaries, a constaté un journaliste de l'AFP.

L'avion médicalisé, dont l'arrivée dans l'archipel n'avait pas été évoquée jusqu'à présent, s'est posé sur l'aéroport de Grande Canarie, au sud de Las Palmas, peu avant 15H30 GMT (17h30 heure suisse).

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