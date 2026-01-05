La police du feu aurait «testé le risque d'incendie avec un briquet»

L'enquête menée à Crans-Montana se concentre sur d'éventuelles négligences en matière de protection incendie. En ligne de mire, des panneaux acoustiques qui ont rapidement pris feu. Les spécialistes s'interrogent: étaient-ils de mauvaise qualité ou trop vieux et auraient-ils dû être remplacés depuis longtemps ?

Après l'incendie catastrophique de Crans-Montana, la grande question est la suivante: qui est coresponsable de la mort de plus de 40 personnes et des blessures, parfois mortelles, de plus de 100 victimes de la tragédie du Nouvel An dans le canton du Valais ?

Depuis vendredi soir, il est clair que le couple d'exploitants français figure parmi les suspects potentiels dans le cadre du traitement pénal de la catastrophe. Dans le cadre d'une enquête pénale, le ministère public l'accuse d'homicide par négligence et de lésions corporelles par négligence - probablement dans des dizaines de cas. A cela s'ajoute le fait d'avoir provoqué un incendie par négligence.

Le couple d'exploitants est donc suspecté, mais - et c'est décisif - il est innocent jusqu'à ce qu'un tribunal le condamne définitivement.

Il n'est pas encore prouvé ni confirmé par un tribunal qu'une faute pénale puisse lui être imputée. Toutefois, si des preuves solides existent et que la culpabilité est établie de manière convaincante, des peines d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans ou des amendes peuvent être prononcées pour les trois infractions.

Le jour du Nouvel An, le lieu de l'incendie était bouclé. Photo : blue News/Petar Marjanović

Les directives de protection contre l'incendie exigent des mesures

Mais comment prouver concrètement la culpabilité? Alors que la commune et le ministère public restent discrets, l'enquête bat son plein, selon les informations de la police. Plusieurs personnes ont déjà été interrogées et la «conformité des locaux ainsi que les mesures de sécurité qui y sont en place» sont actuellement vérifiées.

La police n'a pas précisé ce qui était contrôlé: y avait-il des extincteurs ? Y avait-il des issues de secours? Quel était le nombre de personnes autorisé?

Derrière ces questions se cachent toutefois des détails essentiels. Les panneaux acoustiques installés devraient également faire partie de la «conformité des locaux». Il s'agit des éléments gris foncé et bombés au plafond, qui ont probablement pris feu en quelques secondes sous l'effet des étincelles d'un cierge magique. Une vidéo prise à l'intérieur du bar à 01h29 donne des indications à ce sujet (voir la vidéo ci-dessus).

Aujourd'hui, les panneaux acoustiques sont souvent fabriqués en mousse de polyuréthane (PU) ou en polystyrène (XPS). En raison de leur facilité à se déchirer, les experts interrogés partent du principe que des panneaux en PU ont été utilisés.

Il y a dix ans, des panneaux acoustiques ont été installés au plafond du club. Le revêtement du plafond s'étendait jusqu'à l'issue de secours. L'image a été éclaircie ultérieurement pour une meilleure reconnaissance. Photo : Facebook

Le problème: le polyuréthane est hautement inflammable et ne peut donc pas être utilisé sans autre dans des locaux où se trouvent de nombreuses personnes, conformément aux directives de protection incendie en vigueur. Les directives interdisent à cet égard les matériaux au «comportement critique». Les critères mentionnés dans les prescriptions sont notamment le comportement au feu et à la fumée, l'égouttement ou la chute enflammés, la libération de chaleur ainsi que le dégagement de gaz d'incendie dangereux. Dans les bars et les clubs, seuls les revêtements acoustiques de niveau de sécurité RF1 (aucune contribution au feu) sont donc autorisés au plafond.

Des enregistrements vidéo indiquent toutefois que les panneaux acoustiques ont servi d'accélérateurs d'incendie. Un enregistrement de 01h29 montre en outre des gouttes enflammées tombant du plafond. Quelques instants plus tard, tout le sous-sol était en flammes.

L'incendie des dalles a été provoqué par des bouteilles de champagne avec des feux de bengale, comme le suppose actuellement le procureur. Le bar "Le Constellation" à Crans-Montana avait auparavant fait de la publicité pour ce jeu de feu à l'aide de vidéos.

Une vidéo qui a circulé sur Tiktok montre des gouttes enflammées. Les experts supposent qu'il s'agit de panneaux acoustiques en PU fondus. Image : ZVG

L'humidité de l'air peut dégrader les produits ignifuges

Il ne faut toutefois pas tirer de conclusions hâtives: le polyuréthane est certes considéré comme facilement inflammable, mais il peut tout à fait être utilisé s'il est traité avec des produits ignifuges. Les spécialistes signalent toutefois depuis des années que cette protection n'est pas durable. Cette constatation est confirmée par le travail scientifique d'un expert allemand en protection contre les incendies: certains produits ignifuges peuvent être sensibles à une forte humidité de l'air. Dans les boîtes de nuit, où l'air devient rapidement humide et étouffant, cela peut conduire à ce que la protection soit en fait «lessivée».

blue News s'est entretenu de cette problématique avec plusieurs spécialistes. Jürgen Troitzsch, expert en protection incendie, déclare par téléphone: «D'après mon expérience, si les éléments sont de bonne qualité, la protection incendie devrait également durer dix ans après l'installation. Mais si vous me demandez une règle générale: si l'on veut être sûr, on remplace ces panneaux tous les cinq ans. C'est aussi la durée de validité des rapports de contrôle technique. On a alors la certitude que le produit ignifuge dure aussi».

S'appuyant toutefois sur une vidéo montrant des gouttes enflammées, il se demande si les panneaux acoustiques contenaient réellement un traitement ignifuge: «Il serait inhabituel qu'une mousse synthétique traitée s'égoutte en brûlant aussi fortement».

Un autre spécialiste, qui a souhaité garder l'anonymat, déclare: «Si des panneaux acoustiques de moindre qualité avaient été installés à Crans-Montana, un contrôle responsable de la police du feu aurait dû exiger leur remplacement». Un spécialiste interrogé rapporte en outre des expériences selon lesquelles la police du feu aurait elle-même pris le briquet à des endroits exposés pour effectuer un test de combustion sur place.

Les panneaux acoustiques ont également été installés derrière des panneaux en bois. Photo : Facebook

On ne peut toutefois guère parler de lacune dans les directives de protection incendie. Les directives exigent expressément que les propriétés ignifuges des matériaux de construction ne soient pas modifiées au point de ne plus satisfaire aux exigences.

Mais dans un tel cas, les matériaux devraient logiquement être remplacés ou régulièrement aspergés de produits ignifuges.

La police ne dévoile pas tout pour des raisons tactiques

On ignore pour l'instant ce qui a été constaté lors des contrôles de la police du feu. Le président de la commune Nicolas Féraud a réagi de manière agressive aux questions d'un journaliste à ce sujet. Auprès de la radio suisse romande RTS, le président de la commune a déclaré qu'il était convaincu qu'il n'y avait pas eu de négligence de la part de la commune. Il a toutefois promis de répondre aux questions en temps voulu. Interrogé par la «Tribune de Genève», l'un des deux gérants du bar a déclaré :«Nous avons été contrôlés trois fois en dix ans».

La police cantonale renvoie au Ministère public pour les questions relatives à la protection contre l'incendie et au contrôle de la police du feu et écrit: «La police cantonale valaisanne communiquera toute nouvelle information dès qu'elle sera disponible». Il est important de préciser qu'une absence de renseignements ne signifie pas forcément grand-chose: dans les enquêtes en cours, la police doit également tenir compte du facteur «connaissance du délit». On entend par là une prudence calculée dans la diffusion des connaissances, afin d'éviter les faux aveux ou les faux témoignages.