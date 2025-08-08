  1. Clients Privés
«Il était inquiet» Avant les amanites, elle avait déjà tenté d'empoisonner son mari !

ATS

8.8.2025 - 08:48

Après le boeuf Wellington, le poulet korma: l'Australienne jugée coupable d'un triple meurtre aux champignons vénéneux avait tenté auparavant d'empoisonner son mari en préparant cette recette indienne, selon des accusations formulées par la police et rendues publiques vendredi sur décision de la justice.

Erin Patterson défraie la chronique en Australie.
Erin Patterson défraie la chronique en Australie.
ats

Keystone-SDA

08.08.2025, 08:48

Passionnée de cuisine mais aussi d'affaires criminelles, Erin Patterson a été reconnue coupable au début juillet d'avoir tué en 2023 les parents et la tante de son époux. Elle leur avait servi un boeuf Wellington, une spécialité culinaire anglaise, garni d'amanites phalloïdes, un des champignons vénéneux les plus dangereux. Son époux, lui, avait décliné l'invitation au repas de famille.

Son procès, qui s'est tenu durant plus de deux mois à Morwell, petite ville rurale du sud-est de l'Australie, a tenu en haleine les médias. Plusieurs accusations accablantes formulées contre la quinquagénaire avaient été cachées aux jurés et au public par la justice, afin de garantir un procès équitable à cette mère de deux enfants.

Trois tentatives

Vendredi, le juge de la cour suprême Christopher Beale a demandé que le secret soit levé. La police a ainsi accusé Erin Patterson d'avoir tenté de tuer son époux Simon, dont elle était séparée, à trois reprises entre 2021 et 2022. D'après des médias australiens, elle lui aurait servi plusieurs plats eux aussi empoisonnés, à savoir des pâtes à la bolognaise, du poulet korma et un wrap aux légumes.

Lors d'une audience préliminaire en octobre 2024, Simon a raconté comment Patterson lui avait demandé de goûter plusieurs préparations au curry. «Je me souviens qu'Erin a dit que l'objectif de la dégustation était, je pense, d'adapter les plats dans le futur à nos goûts respectifs,» a-t-il déclaré.

Il était ensuite tombé malade après avoir mangé un poulet korma servi lors d'un séjour en camping en 2022. «Au début, j'avais chaud, surtout à la tête, ensuite je me suis senti nauséeux et puis, soudain, j'ai eu besoin de vomir,» a-t-il déclaré. Il était ensuite tombé dans le coma avant de subir une intervention chirurgicale au niveau des intestins.

Simon s'est inquiété lorsque Erin Patterson lui a proposé des cookies faits maison, selon son médecin. «Il était inquiet à l'idée de manger les cookies, car il pensait qu'ils pourraient être empoisonnés», avait déclaré le professionnel lors d'une audience préliminaire l'année dernière.

Le parquet avait toutefois abandonné toute poursuite concernant ces accusations avant que ne s'ouvre son procès et la justice avait imposé le silence aux médias. La cour doit rendre son verdict le 25 août. Elle encourt la réclusion à perpétuité.

