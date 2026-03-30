Comment continuer à faire le plein à petit prix grâce à ces applis

Plus la guerre en Iran se prolonge, plus les prix du pétrole augmentent. Avec ces applications, tu peux néanmoins parfois encore économiser quelques francs à la pompe.

Avec un peu de recherche, il est possible d’économiser plusieurs francs à chaque plein. Harald Tittel/dpa

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Radar des prix de l’essence TCS – faire le plein intelligemment, ensemble

Le radar des prix de l'essence du TCS répertorie la plupart des stations-service de Suisse sur une carte interactive. Il suffit de visiter le site, d’autoriser la localisation et vous verrez en un coup d’œil où faire le plein le moins cher à proximité. Le point pratique : vous pouvez enregistrer la web-app directement sur l’écran d’accueil de votre smartphone pour y accéder rapidement à tout moment. Aucune adhésion au TCS n’est nécessaire, la plateforme est entièrement gratuite et accessible à tous.

Ce qui rend ce radar particulièrement intéressant, c’est son principe communautaire. Les prix ne sont pas récupérés automatiquement, mais mis à jour par les utilisateurs eux-mêmes. Chaque contribution – ajouter ou corriger un prix – permet de gagner des points. Et pour ceux qui se demandent si le détour vers la station la moins chère vaut vraiment le coup : selon le TCS, une économie de cinq centimes par litre n’est rentable que si le détour ne dépasse pas cinq kilomètres et que le plein fait au moins 50 litres.

L'application du TCS collecte les données de ses utilisateurs. TCS

Google Maps – rapide et incomplet

Pour ceux qui utilisent déjà Google Maps pour se déplacer, il n’est pas vraiment nécessaire d’avoir une application supplémentaire pour chercher une station-service. Il suffit de taper sur l’icône de pompe pour afficher les prix actuels dans les environs. Le fournisseur le moins cher est mis en évidence et facile à repérer. Un deuxième tap suffit pour lancer directement la navigation vers la station choisie.

Le bémol : si vous voulez autre chose qu’un simple instantané, vous vous heurtez rapidement à des limites. Historique des prix, statistiques ou prévisions sont introuvables, et toutes les stations-service ne sont pas répertoriées.

Toutes les stations-service sur Google Maps n'affichent pas le prix actuel. Google

Prix de l'essence Comparis

La carte des prix de l'essence de Comparis est une autre alternative pour les Suisses, car la plupart des autres applis ne fonctionnent que pour les pays voisins. Le site de Comparis utilise les mêmes données que le TCS, les deux ayant conclu un partenariat. Là aussi, ce sont donc les données de la communauté qui permettent de garder les prix de l’essence aussi à jour que possible. Comme pour le TCS, il est facile d’enregistrer cette page sur son smartphone pour un accès rapide.