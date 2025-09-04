Le couturier laisse derrière lui une fortune personnelle de plus de 9,5 milliards de dollars, selon le Bloomberg Billionaires Index, et de 12 milliards selon Forbes, avec son cœur dans Giorgio Armani Spa, un groupe au chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros.

Giorgio Armani était le 4ème homme le plus riche d'Italie. Imago

Le «roi Giorgio» s'en est allé, à l'âge de 91 ans, en laissant non seulement un héritage créatif indélébile, mais aussi un solide empire industriel et une fortune qui le place au quatrième rang des hommes les plus riches d'Italie.

Le styliste originaire de Piacenza n'est pas seulement à l'origine de 99,9 % des actions d'Armani Spa, qu'il a fait prospérer au cours d'un demi-siècle de travail passionné, organisant la structure de gouvernance de l'«après» avec une grande anticipation et la rigueur qui a marqué son succès sur les podiums.

Mais il était aussi à la tête d'un vaste patrimoine immobilier - de la spectaculaire villa de Pantelleria à la résidence d'été de Forte dei Marmi, de la maison centrale milanaise de via Borgonuovo à la chère Villa Rosa dans l'Oltrepo pavese, auxquelles s'ajoutent de nombreuses autres résidences disséminées dans le monde entier, de Saint-Moritz à Paris en passant par Saint-Tropez.

Ceci, sans compter ses œuvres d'art, l'équipe de basket de l'Olimpia Milano, et enfin le club historique La Capannina, l'un des lieux de cœur d'Armani, acheté il y a quelques jours seulement.

Armani est "un monument" qui "a changé le vestiaire des hommes" La journaliste de mode Sophie Fontanel réagit suite à l'annonce de la mort du créateur italien Giorgio Armani qu'elle qualifie de "monument" qui "a entièrement changé le vestiaire des hommes". 05.09.2025

Une soeur, un neveu et deux nièces

Le créateur de mode part sans enfant et a ainsi pu disposer librement de son héritage, puisqu'il n'a pas de parts légitimes à satisfaire. Il a trois neveux et nièces, Silvana et Roberta, filles de feu son frère Sergio, et Andrea Camerana, fils de sa sœur Rosanna.

Tous siègent au conseil d'administration d'Armani, aux côtés du bras droit historique, Leo Dell'Orco, responsable des lignes masculines de la maison et président d'Olimpia, et de l'entrepreneur Federico Marchetti, fondateur de Yoox. La répartition de l'héritage entre les membres de la famille et les collaborateurs les plus proches ne sera connue qu'à l'ouverture du testament.

L'actif le plus important, pour sa valeur industrielle, créative et aussi sociale - il emploie plus de dix mille personnes - est évidemment Giorgio Armani Spa, un groupe de mode et de luxe avec douze usines de production et plus de 2 700 boutiques dans 60 pays, qui produit et distribue des vêtements, des accessoires, des lunettes, des montres, des bijoux, des articles pour la maison, des parfums et des cosmétiques, avec les marques Giorgio Armani, Emporio Armani, EA7 et Armani Exchange, et qui a également élargi son champ d'action à des restaurants et des hôtels.

Baisse des revenus en 2024, année difficile pour la mode

Dans une année 2024 difficile, le monde de la mode a enregistré un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros, en baisse de 6 % par rapport à 2023, et un bénéfice qui est passé de 163 millions à 51,6 millions.

Ces résultats en baisse n'ont pas empêché des investissements records de 332 millions, en partie destinés à la rénovation de ses «vitrines» les plus brillantes: de l'immeuble de Madison Avenue à New York à l'Emporio Armani Milano, du Palazzo Armani au nouveau siège parisien de la rue François 1er.

Des investissements soutenus sans recours à l'endettement et qui laissent à l'entreprise une trésorerie de 570 millions d'euros.

Il a tout prévu pour préserver son empire

Armani n'a rien laissé au hasard. Lorsque la succession s'ouvrira, les nouveaux statuts - élaborés en 2016 et retouchés en 2023 - entreront en vigueur, prévoyant six catégories d'actions (de A à F), avec des droits de vote et des prérogatives de gouvernance différenciés, mais des droits patrimoniaux égaux.

Un rôle central sera joué par la Fondation Armani, dans laquelle siègeront trois personnes choisies par Armani, et qui aura pour mission de «garantir l'équilibre de Giorgio Armani Spa», d'assurer «l'harmonie» entre les héritiers et d'éviter que le groupe «ne soit acheté par d'autres ou morcelé», avait déclaré le styliste, qui n'excluait pas, plus récemment, que le groupe puisse un jour perdre son indépendance.

Mais pas maintenant. Les statuts, qui ne peuvent être modifiés qu'avec 75 % des votes de l'assemblée générale des actionnaires, ainsi que les fusions et scissions, exigent que «la priorité soit donnée au développement mondial continu du nom 'Armani'», en cultivant «un style essentiel, moderne, élégant et sans ostentation».

Ce n'est que cinq ans après son adoption qu'il sera possible d'envisager une entrée en bourse.