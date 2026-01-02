Avis d'un expert: «Ce genre d'événement ne devrait pas se produire»

À la suite de la catastrophe de Crans-Montana, la rédaction de blue News a interrogé Olivier Burnier, expert en protection incendie, afin qu'il apporte son éclairage sur le drame.

«En termes de législation, en Suisse, à partir de 100 personnes, il faut deux sorties de secours», souligne Olivier Burnier, expert en protection incendie, interrogé par blue News. N'ayant pas vu les lieux, l'expert admet ne pas pouvoir se prononcer sur le cas particulier de Crans-Montana.

Mais il revient sur les drames similaires survenus dans différents pays: «C'est toujours la conjonction de beaucoup de personnes, qui ne connaissent pas forcément les lieux, qui sont dans un esprit festif, qui ont peut-être consommé de l'alcool et sont moins réactives, puis des problèmes au niveau des sorties de secours et ce genre de tragédie arrive.»

Lors de la conférence de presse de cet après-midi à Sion, le conseiller d'Etat Stéphane Ganzer en charge de la sécurité a expliqué: «Dans le cas présent, l'Office cantonal du feu n'a jamais été nanti d'un rapport de défectuosité ou de non-conformité sur ce bâtiment. Concernant les sorties de secours, ce lieu public en était évidemment équipé. Mais dans l'embrasement généralisé, avec la fumée, on peut estimer que peu de personnes ont trouvé ces sorties».

«Ce genre d'événement ne devrait pas se produire», reprend pour sa part Olivier Burnier. «Les normes sont faites pour que ça n'arrive pas, sinon on ferait mal notre travail. Comme toujours dans un accident, un certain nombre de barrières ont failli, mais les normes en Suisse font que cela ne devrait pas arriver».

Possible responsabilité pénale à établir

La responsabilité pénale qui implique des personnes pourrait être examinée, selon les résultats de l'enquête, a déclaré vendredi la procureure général du Valais Béatrice Pilloud. Elles pourraient être poursuivies pour incendie par négligence, homicide par négligence et lésions corporelles par négligence.

«Selon les résultats de l'enquête et au fur et à mesure des mesures prises de l'instruction et de l'enquête, il y aura la possibilité ou non d'examiner s'il y a une responsabilité pénale qui implique des personnes», a déclaré Mme Pilloud devant la presse.

«Si tel est effectivement le cas, et si ces personnes sont encore en vie, l'instruction sera ouverte contre elles pour incendie par négligence, homicide par négligence et lésions corporelles par négligence», a-t-elle ajouté, précisant que plus de 30 personnes s'affairent actuellement pour permettre aux familles de savoir si leurs proches figurent parmi les victimes.

Concernant les éventuels problèmes de la sortie de secours -qui aurait été bloquée selon certains témoignages-, les journalistes ont posé la question aux autorités, sans obtenir de réponse.