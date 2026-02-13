  1. Clients Privés
Tragédie de Crans-Montana Avocats des Moretti attaqués : les bâtonniers réagissent

ATS

13.2.2026 - 15:08

Les bâtonniers des cantons du Valais, de Vaud et de Genève ont fermement condamné vendredi les attaques à l'encontre des avocats de Jacques et Jessica Moretti, propriétaires du «Constellation» à Crans-Montana (VS). Leur réaction intervient au lendemain d'une audition particulièrement tendue du couple.

L'audition du couple Moretti s'est déroulée dans un climat particulièrement tendu jeudi à Sion.
L'audition du couple Moretti s'est déroulée dans un climat particulièrement tendu jeudi à Sion.
ats

Keystone-SDA

13.02.2026, 15:08

13.02.2026, 16:12

«Nous condamnons avec la plus grande fermeté les attaques verbales et physiques ainsi que les menaces dont ont fait l’objet les avocats de la défense», déclarent les trois ordres des avocats dans un communiqué conjoint vendredi. Elles portent atteinte à leur intégrité, fragilisent l’institution judiciaire et mettent en péril le droit fondamental à la défense."

Les bâtonniers évoquent une tragédie «qui a suscité une mobilisation d'une ampleur exceptionnelle, ainsi que de nombreuses interrogations.» Ils font également état d'un «climat de tension» dans lequel se déroule la procédure, marquée par une «médiatisation particulièrement intense» à laquelle certains avocats participent parfois en violation des usages.

Et d'ajouter qu'il appartient désormais à la justice d'établir les faits et les responsabilités. «En tant que Bâtonniers, il est de notre devoir de rappeler que le temps de la justice n’est pas celui des médias et que la mission des avocates et des avocats est de représenter chacune des parties afin de garantir un procès équitable. La justice ne doit pas être celle des médias, ni celle de la justice privée», résument-ils.

«Vous êtes des monstres». Les Moretti violemment pris à partie par des proches de victimes

«Vous êtes des monstres»Les Moretti violemment pris à partie par des proches de victimes

Appel à la retenue

Dans ce contexte particulièrement difficile, les bâtonniers rappellent les avocats à leurs devoirs: exemplarité et dignité sont de mise. «Leur mission s'exerce avant tout devant les tribunaux et non dans l'espace médiatique.»

Ils ont également appelé à la retenue, notamment dans les prises de parole dans les médias et les réseaux sociaux. Enfin, les ordres des avocats réaffirment leur attachement à l'Etat de droit, à l'indépendance de la justice et à la protection de celles et ceux qui garantissent l'accès à la justice.

«Il est indispensable que cette procédure puisse se dérouler dans un climat serein, respectueux des victimes, de leurs proches et des droits de toutes les parties, résument les bâtonniers des trois cantons. C’est à cette condition que la justice pourra remplir pleinement sa mission.»

Elle a rencontré les Moretti. «Je vais mettre les choses au clair : il n'y a pas eu de pardon»

Elle a rencontré les Moretti«Je vais mettre les choses au clair : il n'y a pas eu de pardon»

Auditions et tensions

Ces déclarations interviennent le lendemain d'une audition particulièrement tendue des époux Moretti, prévenus dans l'affaire du drame de Crans-Montana et interrogés en tant que tels pour la deuxième fois de la semaine. Le couple et ses avocats Mes Yaël Hayat et Nicola Meier ont été reçus le matin sur le campus d'Energypolis à Sion par une foule très dense de journalistes, caméras et proches de victimes, qui les ont rapidement encerclés.

Plusieurs vidéos montrent que Jacques et Jessica Moretti ont été insultés et traités à plusieurs reprises de «tueurs». Avocat vaudois de victimes, Me Didier Elsig a indiqué jeudi que d'autres personnes, dont certains de ses confrères avaient aussi été molestés. A la suite de ces incidents, la police cantonale valaisanne a annoncé renforcer son dispositif «dès la fin de l'audience du jour».

Le drame de Crans-Montana provoque depuis le 1er janvier de vives émotions, réactions, et prises de parole en Suisse et à l'étranger, de la part des personnes touchées, de la population et des acteurs impliqués. Lundi, le Ministère public valaisan rappelait d'ailleurs l'ampleur de la procédure: 263 parties civiles annoncées, représentées par 74 avocats. Selon le dernier bilan des autorités, la tragédie a fait 41 morts et 115 blessés.

Drame de Crans-Montana. La famille d'une victime porte plainte contre le président de commune

Drame de Crans-MontanaLa famille d'une victime porte plainte contre le président de commune

