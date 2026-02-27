Avocats des Moretti: «personne n'a voulu cette tragédie»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Drame de Crans-Montana Avocats des Moretti: «personne n'a voulu cette tragédie»

ATS

27.2.2026 - 10:31

Les trois avocats du couple Moretti ont pris la parole sur le dossier Crans-Montana cette semaine, pour la deuxième fois depuis les événements. Les défenseurs ont évoqué avec Le Nouvelliste leur «combat pour la vérité», tout en s'affranchissant d'une éventuelle instrumentalisation de la procédure.

Les trois avocats du couple Moretti ont réalisé une interview avec le Nouvelliste cette semaine (image d'archive).
Les trois avocats du couple Moretti ont réalisé une interview avec le Nouvelliste cette semaine (image d'archive).
sda

Keystone-SDA

27.02.2026, 10:31

Près de deux mois après les faits, «on assiste à une sorte de dérive», constate Yaël Hayat. «L’émotion est légitime mais elle ne peut pas devenir le centre de gravité de cette affaire au détriment de la raison.»

Elle et ses confrères genevois ont contacté le média valaisan pour organiser l'interview, qui aura duré une heure et demie. Objectif: «rétablir nombre de contre-vérités» et ce «sans dévoiler le contenu du dossier», avance Nicola Meier.

«Des éléments de l’instruction fuitent de manière partielle et partiale et ça pose un problème. Ils contribuent à alimenter le sentiment selon lequel les Moretti souhaitent dissimuler certaines choses, ce qui est totalement faux», s'aligne Patrick Michod.

Les trois défenseurs affirment n'avoir jamais communiqué un seul élément de l'instruction. Et cela malgré le fait qu'ils en auraient «plein à livrer» qui seraient «favorables aux Moretti».

Trop de «fausses informations»

Principale vérité à rétablir, selon les termes des avocats: le drame du Nouvel An est un accident. «Et quand on dit accident, ça veut dire que personne n’a voulu cette tragédie (...). Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de responsabilité à établir, mais ça veut dire que ce drame est involontaire», avance l'avocate genevoise.

Certains avocats ont demandé, après le drame, que les époux Moretti soient poursuivis pour meurtre par dol éventuel. Pour l'avocate genevoise, «la série de fausses informations» circulant dans la presse depuis le début du drame «irriguent» cette «déroute». En guise d'exemple, Yaël Hayat avance le récit selon lequel Jessica Moretti se serait enfuie avec la caisse sous le bras, sans porter secours aux blessés.

«Les projecteurs sont braqués aujourd’hui sur les époux Moretti, on ne demande pas de les éteindre», assure Nicole Meier. «Juste d’en allumer d’autres pour éclairer d’autres responsables potentiels».

Pour les défenseurs, la divulgation de fausses informations explique en partie «le lynchage» de leurs clients vécu lors des auditions d'il y a quinze jours. Les époux Moretti ont été interviewés les 11 et 12 février dernier sur le campus d'Energypolis à Sion. Les scènes qui ont en découlé ont marqué les esprits.

Auditions et «lynchage»

Les trois avocats n'auraient-ils pas dû se douter que la scène allait déraper? Déjà dans le bâtiment, Jacques et Jessica Moretti sont ressortis accompagnés de leurs défenseurs, et se sont retrouvés au milieu d'une foule de médias, mais aussi de proches de victimes et de défunts.

«Vis-à-vis de ces familles, endeuillées et en souffrance, emprunter une porte dérobée aurait pu être perçu comme une sorte de mépris, ce que nous ne souhaitions pas», explique Patrick Michod. Et ses confrères d'affirmer que les Moretti n'ont jamais eu l'intention de se dérober depuis le début de l'affaire. La «dérive» ou «vindicte» qui s'est produite n'aurait pas pu être anticipée, s'accordent les trois avocats.

Il s'agit désormais d'en tirer des leçons pour la suite. «Il y a sûrement une prise de conscience qu’on a été trop loin à l’encontre des époux Moretti en les traitant d’assassins», remarque Nicola Meier. Malgré les événements, le couple reste ouvert à rencontrer et à échanger avec les familles à l'abri des regards, affirment les défenseurs.

Une procédure «d'au moins cinq ans»

«Ce que les familles attendent – et c’est légitime -ce sont des réponses claires sur ce qui s’est passé. La justice ne pourra jamais effacer leur douleur, mais elle peut au moins leur dire la vérité», relève Patrick Michod.

«Or, chaque fausse information distillée dans la presse mine cette possibilité: elle oriente inutilement les suspicions sur l’attitude de Jacques et Jessica Moretti, qui sont parfaitement collaborant avec l’enquête, continue-t-il. Et à chaque fois qu’une fausse information est infirmée, elle détruit la confiance dans l’instruction elle-même. C’est précisément pour ça qu’on intervient aujourd’hui», résume-t-il.

Pour les trois défenseurs, l'heure est aux actes. Après un temps de silence, il y a désormais «le combat pour que la vérité émerge.» La procédure, elle, pourrait durer «au moins cinq ans, même si elle est menée pour l’instant à un rythme élevé, estime Patrick Michod. Mais avec autant de parties concernées, il sera difficile de faire plus court.»

Pour mémoire, les trois avocats avaient déjà pris la parole une première fois le 18 janvier. Ils avaient, là aussi, dénoncé les «mensonges» et les «fuites» liées à l'enquête en cours et appelé le Ministère public valaisan à résister à la pression.

Les plus lus

6 planètes en une soirée: ce spectacle gratuit ne reviendra pas avant 2040
Les employés de Migros outrés par une affiche «anti-loisirs»
Avocats des Moretti: «personne n'a voulu cette tragédie»
Suivez la descente dames en direct
Ce qui va changer en Suisse dès le 1er mars
Crans-Montana: les avocats des Moretti sortent du silence et parlent de «lynchage»