Avoir un petit ami serait désormais gênant

Autrefois, un petit ami était considéré comme un symbole de statut social, aujourd'hui il est presque stigmatisé : selon le magazine britannique "Vogue", de nombreuses femmes préfèrent ne plus montrer leurs relations en public - non pas par honte, mais parce que l'indépendance et la satisfaction sont depuis longtemps plus importantes que l'étiquette "pris".

Le concept de la série "Sex and the City" visait à montrer l'indépendance féminine, l'amitié et la vie en ville comme des modèles de vie équivalents au mariage et à la famille. imago images/Mary Evans

Ce week-end, le magazine "Vogue" a publié un article qui a fait des vagues.

L'auteur y examine la question de savoir si le fait d'avoir une relation est aujourd'hui considéré comme gênant.

"Avoir une relation n'affirme plus sa propre féminité. Elle n'est plus considérée comme une performance depuis longtemps", estime l'auteure.

Des études prouvent également que les femmes célibataires sont satisfaites et heureuses. Montre plus

Le week-end dernier, le magazinebritannique "Vogue" a publié un article intitulé "Est-il désormais gênant d'avoir un petit ami ?

La chroniqueuse Chante Joseph y écrit que de nombreuses femmes évitent actuellement d'afficher ouvertement leur relation sur les médias sociaux. Autrefois, il était courant que les identités féminines en ligne tournent fortement autour de leur partenaire - les femmes étaient considérées comme ayant plus de succès lorsqu'elles "avaient un homme".

Aujourd'hui, la tendance est inversée : les femmes ne montrent que des indices subtils de leur relation : une main, une ombre ou un visage flou. Les femmes veulent à la fois profiter de la reconnaissance sociale d'un couple, mais ne veulent pas paraître "boyfriend-obsessed" ou bourgeoises.

"Elles veulent les avantages et la reconnaissance d'un couple, mais comprennent en même temps que c'est normal", explique Zoé Samudzi, auteure et militante de "Vogue". Il ne s'agit pas seulement d'une question d'image, loin de là. Comme le rapporte la chroniqueuse de "Vogue", de nombreuses femmes lui ont dit qu'elles renonçaient sciemment à poster leur partenaire.

Certaines craignent ce que l'on appelle le "mauvais œil" - l'idée que le bonheur suscite la jalousie et que cela puisse briser une relation. D'autres ont tout simplement peur que cela se termine un jour - et qu'ils soient alors confrontés à tous les anciens posts.

"Avoir une relation n'est plus considéré comme une performance"

Que l'on soit célibataire ou en couple, il semble que le fait d'être avec un homme soit presque gênant. C'est un sujet qui est également abordé dans le podcast "The Delusional Diaries".

"Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est républicain d'avoir un petit ami ?", est l'un des commentaires les plus populaires avec près de 12 000 likes. "Les amis, c'est dépassé. Ils ne reviendront à la mode que lorsqu'ils se comporteront enfin correctement", peut-on lire dans un autre commentaire avec 10'000 likes.

Les deux présentatrices du podcast sont en couple. Selon "Vogue", il s'agit toutefois d'un schéma qui se produit souvent : les femmes en couple se plaignent également des hommes et de l'hétérosexualité - par solidarité avec d'autres femmes, mais aussi parce qu'il est désormais considéré comme peu cool de jouer la "boyfriend girl" classique.

La chroniqueuse tire sa conclusion : "Avoir une relation ne confirme plus sa propre féminité. Elle n'est plus considérée depuis longtemps comme une performance - au contraire, c'est presque une déclaration que de se dire célibataire".

Les études le confirment : les femmes célibataires sont plus heureuses

Donc : les treadwives sont out - les célibataires sont à la mode. Les amitiés, la carrière et l'épanouissement personnel sont aujourd'hui suffisants pour de nombreuses femmes - les relations romantiques ne sont plus forcément le point fixe, tout au plus peut-être un add-on sympathique.

Des études montrent également que les femmes célibataires sont plus heureuses - du moins en comparaison avec les hommes célibataires. Une étude de l'université de Toronto a montré que les femmes étaient plus souvent satisfaites de leur statut relationnel actuel, qu'elles recherchaient moins souvent un partenaire et qu'elles considéraient leur vie de manière plus sereine.

Les responsables de l'étude, Elaine Hoan et Geoff MacDonald, supposent que ces résultats s'expliquent par le fait que les femmes ont plus de relations au-delà de la nature romantique, par exemple avec des amis et la famille.

De plus, il manquerait l'attrait : dans les relations hétérosexuelles, elles s'occupent souvent de plus de la moitié du ménage et travaillent en même temps - tandis que les hommes se déchargent d'une partie des tâches ménagères et profitent d'un deuxième revenu. Ils supposent que "les hommes gagneraient plus avec un partenariat que les femmes célibataires".

Les femmes assument le travail de care et le travail émotionnel

Emily Grundy de l'université d'Essex confirme également que les femmes sont plus intégrées socialement et souffrent donc moins de la solitude, comme l'écrit le "Frankfurter Rundschau".

Selon une étude de l'analyste de données Mintel, elles recherchent donc moins souvent activement des partenaires - et sont plus satisfaites de leur vie de célibataire. Grundy confirme qu'il existe des signes indiquant que les femmes n'assument pas seulement la majeure partie des tâches ménagères et du travail de care, mais qu'elles fournissent également un travail émotionnel plus important.

Parallèlement, l'image selon laquelle une femme doit trouver le bonheur dans l'amour persiste dans la société, mais des chercheuses comme Kinneret Lahad montrent que ce récit est en train de changer : Si la sélectivité était autrefois considérée comme une vertu, elle est aujourd'hui souvent problématisée. L'expert en bonheur Paul Dolan de la London School of Economics va encore plus loin - selon ses recherches, les femmes célibataires sans enfants sont les plus heureuses.

Alors que les hommes profitent de leur santé lorsqu'ils sont mariés, les femmes mariées portent plus souvent un risque plus élevé de stress psychique et physique. Selon Dolan, les enfants peuvent apporter de la joie, mais ils sont également une source de stress considérable - ce dont on parle trop rarement. Son bilan : les symboles traditionnels de réussite comme le mariage et la famille ne garantissent plus le bonheur depuis longtemps.

"Avoir un petit ami n'est pas gênant".

Le sujet fait également des vagues dans les médias sociaux - au moins depuis que Vogue en a parlé. Une utilisatrice de TikTok explique : "Un article comme celui-ci suscite inévitablement de nombreux vents contraires. Mais au fond, il s'agit en fait d'une observation sociologique et anthropologique qui aurait mérité de figurer dans une sorte de 'Hall of Fame'".

Le texte traite d'un sujet dont beaucoup parlent - mais sous un angle inhabituel : "Au lieu de mettre l'accent sur la solitude ou le célibat, il porte son regard sur les personnes qui sont en couple", poursuit l'utilisatrice de TikTok.

Sous la vidéo TikTok, un utilisateur commente : "Ces articles 'Rage-Bait' ou 'Cope' ne font qu'alimenter l'hostilité entre hommes et femmes et convainquent les gens d'être seuls. Beaucoup pensent que l'indépendance exagérée est un signe d'anti-institutionnalisme - alors qu'elle est en réalité un pilier du capitalisme".

Une autre utilisatrice commente : "Je pense que beaucoup négligent le point essentiel : il ne s'agit pas de ne pas avoir d'ami, mais de ne pas faire tourner sa vie autour d'un ami - mais autour de soi-même et de ses propres objectifs. L'ami n'est plus l'objectif central ou le 'succès' qu'il était autrefois".

Une utilisatrice rétorque : "Ne laissez pas les gens sur Internet vous dire que c'est gênant d'avoir un ami. Ce qui est gênant, c'est de sortir avec un loser".

Selon elle, il n'est pas du tout pas cool d'avoir un partenaire - tant que celui-ci nous fait vraiment avancer. Selon elle, un ami est quelque chose de positif s'il "améliore la vie", s'il vous traite bien et s'il s'efforce visiblement d'améliorer le bien-être de sa partenaire.

Selon l'utilisatrice de TikTok, la véritable raison pour laquelle certaines femmes n'affichent pas leur relation en public se trouve ailleurs : non pas parce qu'il est "cool" de paraître célibataire, mais parce que l'ami n'est tout simplement pas un atout.