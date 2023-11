Axl Rose fait l'objet d'une plainte. L'ancien mannequin Sheila Kennedy l'accuse de l'avoir agressée sexuellement en 1989, comme le rapporte Rolling Stone.

Dans les documents obtenus par Rolling Stone, la plaignante affirme avoir rencontré le leader des Guns N' Roses dans un club new-yorkais en février 1989.

Selon une plainte déposée mercredi (22 novembre 23) devant la Cour suprême de New York, l'ancien mannequin Sheila Kennedy accuse Axl Rose de l'avoir agressée sexuellement.

Dans les documents obtenus par Rolling Stone, la plaignante affirme avoir rencontré le leader des Guns N' Roses dans un club new-yorkais en février 1989. Le mannequin de Penthouse affirme que, la même nuit, le chanteur l'a violemment agressée sexuellement dans sa chambre d'hôtel.

Sheila Kennedy a déclaré qu'un ami l'avait invitée au club pour essayer de rencontrer le groupe. Elle a ensuite indiqué qu'après avoir rencontré Axl Rose, celui-ci l'avait invitée à une fête dans son hôtel. Lors de cette soirée, il l'aurait attendue devant la porte de la salle de bains, où il aurait « poussé Kennedy contre le mur et l'aurait embrassée ».

La plainte indique que « Kennedy trouvait Rose attirant et ne voyait pas d'inconvénient à cette rencontre. Elle était prête à coucher avec lui si les choses évoluaient ». Cependant, Sheila Kennedy a déclaré qu'elle n'avait pas consenti à la relation sexuelle avec le chanteur qui aurait eu lieu plus tard dans la nuit. Elle a affirmé que sa rencontre avec Axl Rose « est rapidement devenue non seulement inconfortable mais aussi dérangeante », ajoutant qu'il l'a encouragée à avoir des relations sexuelles en groupe.

Après qu'elle a exprimé son désintérêt, le musicien serait devenu « furieux » et l'aurait fait tomber à terre. « Alors que Kennedy était encore au sol, Rose l'a attrapée par les cheveux et l'a traînée à travers la suite jusqu'à sa chambre à coucher », dénonce la plainte. « Ce fut très douloureux pour Kennedy et ses genoux ont saigné à force de s'écorcher sur le tapis. »

Sheila Kennedy affirme qu'Axl Rose lui a ensuite attaché les mains dans le dos, la faisant se sentir « piégée », alors qu'il la violait. « Il l'a traitée comme une propriété utilisée uniquement pour son plaisir sexuel », poursuit la plainte. « Il n'a pas utilisé de préservatif. Kennedy n'était pas consentante et s'est sentie dominée. Elle a senti qu'elle n'avait pas d'échappatoire ou de sortie et qu'elle était obligée de se soumettre. Elle pensait que Rose l'attaquerait physiquement, ou pire, si elle disait non ou tentait de le repousser. Elle a compris que la chose la plus sûre à faire était de s'allonger dans le lit et d'attendre que Rose finisse de l'agresser. »

Axl Rose a nié ces allégations par l'intermédiaire de son avocat, Alan Gutman, qui a déclaré: « En termes simples, cet incident n'a jamais eu lieu. Ces plaintes fictives ont été déposées la veille de l'expiration du délai de dépôt dans l'État de New York. »

Il a ajouté: « M. Rose est convaincu que cette affaire sera résolue en sa faveur. »

Sheila Kennedy a affirmé que, depuis l'agression présumée, elle souffrait de symptômes de type stress post-traumatique, d'anxiété et de dépression.

Covermedia