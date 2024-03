Aya Nakamura aux JO, «une provocation de Macron pour humilier les français»

La présidente des députés RN Marine Le Pen a fustigé mercredi la possibilité qu'Aya Nakamura chante en ouverture des Jeux olympiques, affirmant qu'Emmanuel Macron veut «diviser» et «humilier» les Français.

Aya Nakamura aux JO, "une provocation supplémentaire d'Emmanuel Macron", pour @MLP_officiel. "Il doit se lever tous les matins en se demandant comment il va réussir à humilier le peuple français !" #le710inter pic.twitter.com/DqPM1dSd46 — France Inter (@franceinter) March 20, 2024

«Ce n'est pas un beau symbole, honnêtement, c'est une provocation supplémentaire d'Emmanuel Macron qui doit tous les matins se lever en disant +Tiens, comment est ce que je vais réussir à humilier le peuple français?+», a déclaré la responsable d'extrême droite sur France Inter.

«Je ne vais même pas vous parler de l'entourage... Je vais vous parler de sa tenue, de sa vulgarité, du fait qu'elle ne chante pas français, elle ne chante d'ailleurs pas +étranger+ non plus, elle chante on ne sait pas quoi», a-t-elle poursuivi.

«Ce n'est pas du métissage, c'est du n'importe quoi», a-t-elle fustigé, jugeant par ailleurs «honteux» que la chanteuse francophone la plus écoutée au monde ait été la cible d'attaques racistes notamment lors d'un meeting de Reconquête.

Sans «remettre en cause sa nationalité», Marine Le Pen a interrogé «l'image que l'on veut donner de notre pays». La cérémonie d'ouverture des JO, lors de laquelle selon la presse Emmanuel Macron souhaite qu'elle interprète Édith Piaf, «doit rassembler, doit unir les Français», a-t-elle ajouté.

«C'est difficile d'unir à 100%, mais là on voit bien que la volonté d'Emmanuel Macron, ça a été une fois de plus de diviser. C'est ce qu'il sait faire de mieux», a ajouté la triple candidate malheureuse à la présidentielle.

Star mondiale depuis «Djadja» en 2018, la chanteuse franco-malienne, âgée de 28 ans, est née à Bamako et a grandi à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).

Aya Nakamura qui a sorti l'an passé son quatrième disque, «DNK», joue dans la cour des très grands. Elle a livré fin 2022 un show interactif dans «Fortnite», blockbuster du jeu vidéo friand de ce genre de collaborations. Ce type de passerelles est réservé aux mégastars mondiales, comme le rappeur américain Travis Scott ou la vedette brésilienne du foot Neymar.