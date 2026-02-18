  1. Clients Privés
France Affaire des bébés congelés: nouvelles fouilles dans et autour de la maison

ATS

18.2.2026 - 16:23

De nouvelles fouilles ont été menées mercredi dans la maison d'Aillevillers-et-Lyaumont, en Haute-Saône, où deux bébés ont été retrouvés la semaine dernière dans un congélateur.

Un gendarme passe devant un véhicule appartenant à l'unité d'identification criminelle de la gendarmerie française lors d'une perquisition policière dans la maison (à droite) où les corps de deux nourrissons ont été découverts dans un congélateur à Ailleviller-et-Lyaumont, dans l'est de la France, le 18 février 2026.
Un gendarme passe devant un véhicule appartenant à l'unité d'identification criminelle de la gendarmerie française lors d'une perquisition policière dans la maison (à droite) où les corps de deux nourrissons ont été découverts dans un congélateur à Ailleviller-et-Lyaumont, dans l'est de la France, le 18 février 2026.
AFP

Keystone-SDA

18.02.2026, 16:23

En début d'après-midi, la rue où se situe la maison était bloquée par plusieurs véhicules de gendarmerie et un fourgon d'identification criminelle se trouvait également sur place, a constaté un photographe de l'AFP.

Jean-Philippe Mondin, commandant de compagnie adjoint de l'arrondissement de Lure, a indiqué à l'AFP que des investigations ont débuté à partir de 09h00, à la demande des magistrats.

«L'objectif est de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres corps qui sont dissimulés, soit dans le terrain, soit dans la maison», a-t-il déclaré à l'AFP, joint par téléphone.

Se sont notamment rendus sur place deux maîtres-chiens du Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie, à Gramat, dans le Lot, aidés de quatre chiens spécialisés dans la recherche de cadavres.

Son compagnon «tombe des nues». Mère de neuf enfants, elle cache deux grossesses et met ses bébés au congélateur

Son compagnon «tombe des nues»Mère de neuf enfants, elle cache deux grossesses et met ses bébés au congélateur

Deux techniciens d'investigation criminelle ont eu «pour mission de mettre en évidence la présence ou pas de traces de sang dans la maison», selon le capitaine Mondin.

La femme de 50 ans qui a été mise en examen pour meurtres sur mineurs et placée en détention provisoire, a été extraite de sa cellule du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach et conduite sur place.

Vers 14H30 environ, le dispositif a été levé, selon le photographe de l'AFP.

La mère de famille avait reconnu en garde à vue avoir donné naissance aux deux bébés retrouvés dans un des congélateurs de la maison située dans cette commune d'environ 1500 habitants, à la limite des Vosges.

La quinquagénaire, mère de neuf autres enfants de trois pères différents, a expliqué «avoir accouché au domicile» puis avoir «enveloppé les nouveau-nés aussitôt après l'accouchement» avant de les déposer «dans ce congélateur situé dans la buanderie du domicile», qu'elle était la seule à utiliser, avait précisé le procureur de Besançon, Cédric Logelin, lors d'une conférence de presse le 12 février.

Elle n'a pas pu indiquer précisément les dates de naissance des deux bébés, qu'elle a situées entre 2011, date de la naissance de son enfant précédent, et 2018, quand elle avait repris une activité professionnelle.

