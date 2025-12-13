  1. Clients Privés
Biélorussie Le prix Nobel de la paix Bialiatski a été libérés

ATS

13.12.2025 - 14:53

Le Bélarus a libéré samedi le militant Ales Bialiatski, colauréat du prix Nobel de la paix 2022, et la figure de l'opposition Maria Kolesnikova, a annoncé l'ONG de défense des droits humains Viasna, après des pourparlers entre Minsk et Washington.

Colauréat du Prix Nobel de la Paix 2022. l'opposant Ales Bialiatski a été libéré par le Bélarus.
ATS

Keystone-SDA

13.12.2025, 14:53

13.12.2025, 14:55

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko a gracié «123 citoyens de différents pays» après ces discussions avec les Etats-Unis, a annoncé pour sa part sur Telegram le compte Poul Pervogo, affilié à la présidence bélarusse, sans fournir les noms des personnes libérées.

