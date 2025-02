Un an après un concours Eurovision sous haute sécurité à Malmö en raison de la participation d'Israël, Bâle met en place son concept de sécurité. Une hotline contre les discriminations est prévue, tandis que le doute plane encore sur la participation d'Israël.

Le concours Eurovision se déroule à Bâle cette année. ATS

En plus de la ligne téléphonique ouverte 24h sur 24, des personnes de contact seront présentes sur place pour lutter contre toute forme de violence, indique Stephanie Eymann, directrice de la sécurité du canton de Bâle-Ville dimanche dans le SonntagsBlick.

Ce dispositif est mis en place alors que l'UDF a combattu l'organisation de l'Eurovision en Suisse via référendum, dénonçant «de plus en plus de contributions satanistes et occultistes». Le parti ultraconservateur ciblait en particulier la prestation donnée l'année dernière par l'artiste non binaire irlandais. Nemo, qui a gagné le concours, est aussi non binaire.

La haine des minorités, la transphobie, le harcèlement sexuel et toute autre forme de violence n'ont pas leur place à Bâle, déclare Mme Eymann.

«Pas de risque d'attentat»

Bien qu'il se revendique chaque année apolitique, le concours se retrouve régulièrement malgré lui au coeur des conflits géopolitiques. L'année dernière, l'Eurovision s'est tenue dans un contexte très tendu à Malmö en Suède, alors que la participation d'Israël, en plein conflit contre le Hamas palestinien, était très contestée. Un énorme dispositif de sécurité avait été mis en place.

Les membres de la sécurité de la précédente édition sont venus à Bâle pour partager leur expérience et les organisateurs sont en contact avec le service de renseignement de la Confédération, indique Mme Eymann. Aucun risque d'attentat n'est connu pour l'heure, ajoute-t-elle.

La participation d'Israël au concours 2025 est pour le moment incertaine. La Slovénie a lancé une procédure pour exclure l'Etat hébreu du concours. L'Union européenne de radio-télévision (EBU) doit trancher. La date de la décision n'est pas connue.