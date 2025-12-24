  1. Clients Privés
Bâle Le suspect de l'agression sexuelle d'une fillette dans un parc a été arrêté

ATS

24.12.2025 - 16:48

Un suspect a été arrêté à Bâle dans le cadre d'un délit sexuel. L'homme aurait abusé d'une fillette de cinq ans jeudi dernier dans un parc, l'Oekolampadmatte.

Le suspect est en détention provisoire (image symbolique)
Le suspect est en détention provisoire (image symbolique)
ATS

Keystone-SDA

24.12.2025, 16:48

24.12.2025, 16:56

Le tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire du Suisse de 30 ans pour une durée de six semaines, a annoncé mercredi le ministère public de Bâle. La personne arrêtée bénéficie de la présomption d'innocence.

Le 18 décembre peu après midi, l'auteur présumé s'était emparé de la fillette après avoir agressé et blessé la personne âgée de 69 ans qui accompagnait l'enfant. Il a ensuite emmené la fillette aux toilettes pour y commettre des actes d'ordre sexuel sur elle.

