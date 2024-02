Bactérie E.coli: les réflexes à adopter pour éviter la contamination

(ETX Daily Up) – Une dizaine d'enfants ont été contaminés par la bactérie Escherichia coli (E. coli) en fin d'année 2023 après avoir consommé du fromage au lait cru, parmi lesquels deux sont toujours hospitalisés dans un état grave. Si l'aliment incriminé a fait l'objet d'une procédure de rappel courant décembre, les autorités sanitaires appellent les parents à la plus grande vigilance quant à la consommation de certains produits, et rappellent les réflexes à adopter pour réduire le risque de transmission de la bactérie.

Se laver les mains, bien cuire les viandes, et ne pas donner d'aliments au lait cru aux enfants constituent des gestes essentiels pour limiter le risque de contamination par E. coli. Getty Images

Le syndrome hémolytique et urémique (SHU), dont souffrent les enfants contaminés, est lié à certaines souches de E. coli «présentes dans les intestins des ruminants», et «touche principalement le jeune enfant», comme le rappelle Santé Publique France, qui fait état d'une «complication rare mais grave». Notons que le nombre de cas de syndrome hémolytique et urémique a été particulièrement élevé en 2022 en raison notamment d'une épidémie «de très grande ampleur liée à la consommation de pizzas surgelées». Précisant que la transmission de la bactérie passe essentiellement par la consommation d'aliments contaminés, notamment lorsqu'ils sont ingérés crus ou peu cuits, Santé Publique France préconise des gestes simples, mais essentiels à adopter pour limiter les risques.

De l'importance de l'hygiène

Avant la préparation de chaque repas, il est primordial de se laver systématiquement les mains, tout comme avant de passer à table, que ce soit chez les enfants comme chez les adultes. Mais il est également important de «soigneusement laver» les aliments, comme les légumes, la salade, les fruits et les herbes aromatiques, destinés à être consommés crus. Sur la question de l'hygiène, les autorités sanitaires préconisent aussi de bien nettoyer l'ensemble des ustensiles de cuisine indispensables à la préparation du repas, «surtout lorsqu'ils ont été en contact au préalable avec des aliments crus tels que la viande ou les fromages», tout comme le plan de travail. Un réflexe qui permet, toujours selon Santé Publique France, d'"éviter un risque de contamination croisée».

Attention à la cuisson!

Pour éviter d'être contaminé par la bactérie E. coli, il est indispensable de bien cuire toutes les préparations à base de farine, qu'il s'agisse de gâteaux, de tartes, de crêpes, ou encore de pizzas. Celles-ci «ne doivent pas être consommées crues ou peu cuites», précise Santé Publique France. Il en va de même pour les viandes, et notamment pour la viande hachée de bœuf et les préparations à base de viande hachée: il faut qu'elles soient «cuites à cœur pour atteindre 70°C». Autrement dit, il ne faut les consommer ni rosées, ni saignantes.

Autre détail important, tous les plats cuisinés et les restes doivent être conservés au réfrigérateur, et doivent y être rangés le plus rapidement possible, avant d'être réchauffés convenablement en vue d'un futur repas. Des précautions nécessaires si l'on considère que les bactéries incriminées «supportent bien le froid [mais] sont détruites par la cuisson».

Le cas des jeunes enfants

Peu importe la recommandation susmentionnée, elle est d'autant plus valable – et importante – lorsque le repas est préparé pour un enfant âgé de moins de 5 ans. Il est même fortement préconisé d'éviter certains aliments pour ce très jeune public, à savoir le lait cru, les fromages à base de lait cru, et les produits laitiers fabriqués à partir de lait cru. Santé Publique France conseille de se tourner vers des fromages à pâte pressée cuite, des fromages fondus à tartiner et des fromages au lait pasteurisé pour réduire le risque de contamination chez les enfants les plus jeunes.

Certains symptômes peuvent alerter les parents en cas de contamination par la bactérie: des douleurs abdominales et des diarrhées pouvant évoluer en colites hémorragiques, accompagnées ou non de vomissements et de fièvre.

