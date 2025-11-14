  1. Clients Privés
Musique Bad Bunny remporte le Grammy Latino de l'album de l'année

ATS

14.11.2025 - 06:20

La vedette du reggaeton et du rap latino Bad Bunny a remporté jeudi le prix de l'album de l'année pour «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» lors des Grammy Latino, récompensant la musique hispanophone et lusophone à Las Vegas. Il s'est adjugé cinq récompenses au total.

Bad Bunny va chanter à la mi-temps du Super Bowl, le 8 février en Californie.
Bad Bunny va chanter à la mi-temps du Super Bowl, le 8 février en Californie.
ATS

Keystone-SDA

14.11.2025, 06:20

14.11.2025, 06:38

Le chanteur portoricain de 31 ans a aussi été distingué pour la meilleure performance urbaine/fusion urbaine, meilleure performance reggaeton, meilleur album urbain et meilleure chanson urbaine. Il était notamment en compétition avec le duo argentin Ca7riel & Paco Amoroso, reparti avec cinq récompenses.

Cette reconnaissance marque une année en or pour Bad Bunny, de son vrai nom Benito Antonio Martínez Ocasio, qui vient d'achever une série de concerts à guichets fermés sur son île de Porto Rico et doit débuter une tournée mondiale ce mois-ci.

Etats-Unis évités

Cette tournée évitera les Etats-Unis, Bad Bunny craignant que ses fans ne soient pris pour cible par la police de l'immigration en marge des concerts. Seule exception: son spectacle pour la mi-temps du Super Bowl, le 8 février en Californie.

Il succédera à des vedettes comme Madonna ou Beyoncé comme tête d'affiche de la finale du championnat de football américain, devant des dizaines de millions de téléspectateurs.

Ce choix a indigné des partisans du président américain Donald Trump, qui reprochent notamment à Bad Bunny de chanter exclusivement en espagnol ou de brouiller les frontières entre les genres avec ses vêtements ou son maquillage.

L'artiste avait expliqué en espagnol sur la chaîne télévisée américaine NBC que sa présence au Super Bowl était «une victoire» pour tous les Latinos aux Etats-Unis.

