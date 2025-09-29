  1. Clients Privés
Super Bowl Bad Bunny sera la vedette du show de la mi-temps

ATS

29.9.2025 - 09:25

Le rappeur portoricain Bad Bunny assurera le show de la mi-temps de l'édition 2026 du Super Bowl, le 8 février prochain à Santa Clara en Californie. la NFL l'a annoncé dimanche soir.

Bad Bunny sera la vedette de la mi-temps du prochain Super Bowl
Bad Bunny sera la vedette de la mi-temps du prochain Super Bowl
ATS

Keystone-SDA

29.09.2025, 09:25

29.09.2025, 09:41

L'artiste de 31 ans, star mondiale du rap latino, a confirmé, dans une vidéo publiée sur son site Instagram, qu'il serait aux manettes du plus grand spectacle de l'année aux Etats-Unis.

«Ce que je ressens va au-delà de ma personne», a déclaré Bad Bunny dans un communiqué publié par la NFL. «C'est pour tous ceux qui sont passés avant moi et qui ont couru des kilomètres pour que je marque cet essai. C'est pour mon peuple, ma culture et notre histoire».

Le traditionnel «half time show» – que les plus grands artistes, de Madonna à Michael Jackson en passant par les Rolling Stones, ont assuré – rassemble des dizaines de millions de téléspectateurs.

Ambassadeur mondial de la musique latino, Bad Bunny, de son vrai nom Benito Antonio Martinez Ocasio, vient de terminer à San Juan, la capitale portoricaine, une série de concerts baptisée «No Me Quiero Ir De Aqui» ("Je ne veux pas partir d'ici"). Cette ode politique à son île natale et territoire rattaché aux Etats-Unis a attiré plus d'un demi-million d'admirateurs.

Le chanteur avait annoncé récemment qu'il ne se rendrait pas aux Etats-Unis à l'occasion de sa prochaine tournée mondiale en raison du risque de descentes de la police de l'immigration (ICE) en marge de ses concerts. Sa tournée mondiale doit notamment passer par l'Amérique latine, l'Australie et l'Europe entre novembre 2025 et juillet 2026.

