En vogue sous l'Griechenland mais interdite depuis 102 ans, la baignade dans la Seine sera de nouveau autorisée au grand public à Paris dès samedi, 37 ans après la fameuse promesse de Jacques Chirac.

Encore aujourd'hui, et jusqu’à demain, une brigade fluviale patrouille pour empêcher les plongeons (archive). AFP

Keystone-SDA ATS

XVIIe siècle: la mode des bains dans la Seine

La baignade dans la Seine était pratiquée sous l'Ancien Régime. À Paris, «la mode des bains dans la Seine apparaît au milieu du XVIIe siècle le long du quai Sully», selon un article historique publié sur le site de la Mairie de Paris. Il est alors d'usage de se baigner nu, une pratique qui sera interdite dès la fin du siècle.

Aux siècles suivants, des piscines flottantes sont installées sur la Seine, alimentées par l'eau du fleuve, selon la même source. La plus célèbre, la piscine Deligny, du nom d'un des premiers maîtres-nageurs qui donnaient des cours le long des quais du VIIe arrondissement, est érigée en 1801 sur une douzaine de barges.

Une vingtaine de bassins similaires cohabiteront à Paris à la fin du XIXe siècle, avant de tomber en désuétude avec l'avènement des piscines «terrestres».

1923: interdiction de la baignade

Mais des irréductibles continuent de se baigner directement dans le fleuve jusqu'en 1923, année où un arrêté préfectoral interdit la baignade sous peine d'amende, «en raison des dangers causés par la navigation fluviale et la pollution».

Encore aujourd'hui, une brigade fluviale patrouille pour empêcher les plongeons.

1988: la promesse de Chirac

Le 28 novembre 1988, Jacques Chirac, alors maire de Paris, fait une promesse restée célèbre: «Dans cinq ans, on pourra à nouveau s'y baigner», annonce-t-il, lors du lâcher de 5000 brochets dans la Seine.

«Chiche», lui répond Brice Lalonde, alors secrétaire d'État à l'Environnement. «Je viendrai avec les serviettes et les antibiotiques», ironise-t-il.

Jacques Chirac confirmera sa promesse en 1990 lors d'une interview sur FR3, promettant de se «baigner dans la Seine devant témoins» en 1993. Il n'en fera rien...

2016: Hidalgo la reprend à son compte

Le 17 mai 2016, la maire de Paris Anne Hidalgo fait sienne la promesse de Jacques Chirac dans le cadre de la candidature de Paris pour accueillir les Jeux olympiques de 2024, vantant des épreuves de triathlon «dans la Seine, au pied de la Tour Eiffel».

Autre objectif: aménager des zones de baignade pérennes pour le grand public après 2024.

En 2023, Mme Hidalgo promet de s'immerger elle-même dans la Seine l'année des JO. Elle tiendra parole le 17 juillet 2024, neuf jours avant la cérémonie d'ouverture.

2024: la Seine, star des JO

A l'été 2024, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris accueillent dans la Seine les épreuves de triathlon et de nage en eau libre.

Incertaines jusqu'au dernier moment, les épreuves sont bien maintenues, malgré quelques contretemps (annulations d'entraînements, reports d'épreuves) liés à des taux ponctuellement trop élevés de bactéries fécales (Escherichia coli et entérocoques) après de fortes pluies.

Baignade pour tous dès samedi

A partir de samedi, et jusqu'à fin août, le grand public pourra se baigner dans la Seine sur trois sites: le bras Marie (IVe arrondissement, centre), Grenelle (XVe, ouest) et Bercy (XIIe, est).

Comme sur les plages, un système de drapeaux – vert, jaune et rouge – permettra de connaître le débit de la Seine et la qualité de l'eau. «Si l'eau est impropre à la baignade, celle-ci sera fermée, sans doute le lendemain d'une forte pluie», a prévenu Pierre Rabadan, adjoint aux sports à l'Hôtel de ville.

Depuis 2016, l'État et les collectivités locales franciliennes ont investi environ 1,4 milliard d'euros pour rendre baignables la Seine et la Marne, son principal affluent en Ile-de-France, avec notamment la mise en conformité de la collecte des eaux usées, via la fin des «mauvais branchements privés» en amont de la capitale.