La Confédération a baissé les prix de près de 300 médicaments de 12% en moyenne au cours de cette année. Des économies d’au moins 65 millions de francs sont attendues dans les coûts de la santé.

Keystone-SDA ATS

Depuis 2017, l'Office fédéral examine chaque année les prix d'un tiers des médicaments remboursés par les caisses maladie. Les critères pris en compte sont l'efficacité, l'adéquation et l'économicité. Il s'agit d'une contribution importante à la maîtrise des coûts de la santé, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Le cycle de réexamen effectué sur la période 2023-2025 devrait permettre d’économiser au moins 335 millions de francs au total. Les deux derniers cycles (2017-2019 et 2020-2022) avaient permis de réaliser des économies de 740 millions de francs au total pour l'assurance obligatoire de soins.

Originaux et génériques

Les médicaments réexaminés sont notamment utilisés dans le traitement de maladies cardiovasculaires, respiratoires et infectieuses.L’OFSP a décidé de réduire le prix d’environ 50% des préparations originales examinées cette année. Pour un peu plus de 50% d’entre elles, aucune baisse n’est nécessaire, car elles restent économiques par rapport à d’autres médicaments et aux prix pratiqués à l'étranger.

Les préparations génériques, les médicaments en co-marketing et les biosimilaires ont également été examinés. Dans environ 70% des cas, les prix seront également réduits.

Exceptions pour l'approvisionnement

La Suisse fait face comme d'autres pays à des pénuries de médicaments. Afin de contrecarrer les retraits du marché, pour des raisons économiques, de médicaments essentiels sur le plan de l’approvisionnement, l’OFSP peut exceptionnellement renoncer à des baisses de prix dans le cadre du réexamen triennal.

Pour 2025, l’OFSP a jusqu’à présent décidé d’une exception pour 55 médicaments. Il répond à des demandes des entreprises pharmaceutiques. Les demandes reçues concernent majoritairement des anti-infectieux, précise l'OFSP.

Réexamen amélioré dès 2027

Afin de renforcer la sécurité de l’approvisionnement, le Conseil fédéral a proposé, dans le cadre du deuxième volet de mesures visant à maîtriser les coûts, de procéder à l’avenir à un réexamen triennal des médicaments réglementé selon des critères cumulatifs. Cela permettra ainsi une approche plus différenciée.

L’objectif est de permettre d’exclure les médicaments peu coûteux du réexamen de l’économicité. Les deux chambres ont adopté cette modification en mars dernier. La nouvelle réglementation devrait entrer en vigueur début 2027.