  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Prix des médicaments Près de 300 médicaments sont devenus moins chers cette année

ATS

6.11.2025 - 11:04

La Confédération a baissé les prix de près de 300 médicaments de 12% en moyenne au cours de cette année. Des économies d’au moins 65 millions de francs sont attendues dans les coûts de la santé.

Au cours de cette année, la Confédération a réduit le prix d'environ 300 médicaments (archives).
Au cours de cette année, la Confédération a réduit le prix d'environ 300 médicaments (archives).
ATS

Keystone-SDA

06.11.2025, 11:04

06.11.2025, 11:39

Depuis 2017, l'Office fédéral examine chaque année les prix d'un tiers des médicaments remboursés par les caisses maladie. Les critères pris en compte sont l'efficacité, l'adéquation et l'économicité. Il s'agit d'une contribution importante à la maîtrise des coûts de la santé, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Le cycle de réexamen effectué sur la période 2023-2025 devrait permettre d’économiser au moins 335 millions de francs au total. Les deux derniers cycles (2017-2019 et 2020-2022) avaient permis de réaliser des économies de 740 millions de francs au total pour l'assurance obligatoire de soins.

Originaux et génériques

Les médicaments réexaminés sont notamment utilisés dans le traitement de maladies cardiovasculaires, respiratoires et infectieuses.L’OFSP a décidé de réduire le prix d’environ 50% des préparations originales examinées cette année. Pour un peu plus de 50% d’entre elles, aucune baisse n’est nécessaire, car elles restent économiques par rapport à d’autres médicaments et aux prix pratiqués à l'étranger.

Les préparations génériques, les médicaments en co-marketing et les biosimilaires ont également été examinés. Dans environ 70% des cas, les prix seront également réduits.

Exceptions pour l'approvisionnement

La Suisse fait face comme d'autres pays à des pénuries de médicaments. Afin de contrecarrer les retraits du marché, pour des raisons économiques, de médicaments essentiels sur le plan de l’approvisionnement, l’OFSP peut exceptionnellement renoncer à des baisses de prix dans le cadre du réexamen triennal.

Pour 2025, l’OFSP a jusqu’à présent décidé d’une exception pour 55 médicaments. Il répond à des demandes des entreprises pharmaceutiques. Les demandes reçues concernent majoritairement des anti-infectieux, précise l'OFSP.

Réexamen amélioré dès 2027

Afin de renforcer la sécurité de l’approvisionnement, le Conseil fédéral a proposé, dans le cadre du deuxième volet de mesures visant à maîtriser les coûts, de procéder à l’avenir à un réexamen triennal des médicaments réglementé selon des critères cumulatifs. Cela permettra ainsi une approche plus différenciée.

L’objectif est de permettre d’exclure les médicaments peu coûteux du réexamen de l’économicité. Les deux chambres ont adopté cette modification en mars dernier. La nouvelle réglementation devrait entrer en vigueur début 2027.

Les plus lus

Un motard de 17 ans décède suite à une collision avec plusieurs voitures
Gueule de bois à la Maison Blanche
Infections, crises de panique, nuits blanches : le calvaire de Kilde !
600 communes s'opposent à la proposition d'Albert Rösti
«Ce sera dur et difficile. Je vais probablement pleurer»
Le conseiller national Simon Michel attaqué pour délit d'honneur