«Nouvelle organisation artistique» Tremblement de terre chez Balmain: son styliste star s'en va

ATS

5.11.2025 - 16:48

La maison de mode Balmain a annoncé mercredi le départ du styliste star Olivier Rousteing, son directeur artistique depuis 14 ans, dans un communiqué diffusé sur Instagram.

Olivier Rousteing est directeur artistique de Balmain depuis 14 ans (Archives).
«Aujourd'hui marque la fin de mon époque chez Balmain. Il y a seize ans, j'ai commencé cette aventure» sans «savoir ce que l'avenir me réservait (en 2009 en tant que responsable de studio, NDLR)», a réagi Olivier Rousteing, l'un des rares créateurs noirs ou métisses dans l'univers du luxe, sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de neuf millions de personnes.

«Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à Olivier (Rousteing) pour son extraordinaire contribution à Balmain», où il a «redéfini les frontières de la mode, mais a également inspiré une génération», a réagi Rachid Mohamed Rachid, PDG de Mayhoola, fonds d'investissement qatari, auquel appartient la maison de mode française.

«La contribution et la passion d'Olivier (Rousteing) au cours de ces dernières années laisseront une empreinte indélébile dans l'histoire de la mode», a assuré Matteo Sgarbossa, directeur général de Balmain.

Balmain précise dans son message qu'elle annoncera «prochainement» sa «nouvelle organisation artistique», sans autre précision.

«Les yeux grands ouverts»

«Quelle histoire extraordinaire cela a été: une histoire d'amour, une histoire de vie. Rien de tout cela n'aurait été possible sans ma famille choisie, mon équipe, le groupe, et toutes les personnes qui ont cru en moi dès le début», a poursuivi Olivier Rousteing.

«Je suis arrivé à 24 ans avec les yeux grands ouverts et la détermination de persévérer, toujours. Aujourd'hui, je quitte la Maison Balmain avec les yeux toujours grands ouverts, ouverts sur l'avenir et sur les belles aventures à venir, des aventures dans lesquelles vous aurez tous une place», a-t-il ajouté.

Défilés au rythme du hip hop, castings sous le signe de la diversité ou une collaboration avec H&M en 2015: arrivé en 2011 à la tête de la direction artistique, M. Rousteing a multiplié les démarches pour rendre l'univers du luxe compréhensible pour les jeunes et «démocratiser» la mode.

Il a su transformer la maison de luxe française connue dans un cercle restreint en rendez-vous incontournable de la jet-set mêlant footballeurs et top modèles.

Devenu lui-même une star, attendu par les photographes et les fans, il revendique l'esthétique glamour pour une femme forte et libre: ses robes brodées et structurées avaient sublimé Naomi Campbell et Carla Bruni au défilé anniversaire des 10 ans de Balmain. Il défend aussi une nouvelle forme de masculinité où décolletés et paillettes sont de mise.

