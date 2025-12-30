Un bancomat a été attaqué mardi peu après 4h30 à Marin dans le centre commercial Migros de Marin Centre. Les auteurs ont «vraisemblablement» utilisé des explosifs pour s'en prendre au distributeur automatique de billets de banque.

L'attaque du bancomat s'est déroulée peu après 4h30 ce mardi (photo d'illustration).

Une opération de police est en cours. La zone est bouclée pour l'enquête et pour vérifier qu'il ne subsiste pas d'explosif sur place, a indiqué la Police neuchâteloise (PN). Il n'y a pas eu de blessé et il n'y a pas de danger pour la population.

Cette dernière est appelée à ne pas se rendre dans le secteur de Marin Centre, précise la brève information de la PN. Le centre commercial sera fermé jusqu'en début d'après-midi, au moins. Un communiqué est prévu ultérieurement.