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Opération de police en cours Un bancomat attaqué à l'explosif à Montreux

ATS

26.3.2026 - 11:17

Un bancomat a été attaqué à l'explosif dans la nuit de mercredi à jeudi à Montreux à proximité du Montreux Music & Convention Center (2M2C). Une opération de police était en cours jeudi matin.

Un bancomat montreusien a été attaqué dans la nuit de mercredi à jeudi (illustration).
Un bancomat montreusien a été attaqué dans la nuit de mercredi à jeudi (illustration).
ATS

Keystone-SDA

26.03.2026, 11:17

26.03.2026, 11:53

«Un vol par effraction sur un bancomat a eu lieu cette nuit à Montreux», a déclaré un porte-parole de la Police cantonale vaudoise à Keystone-ATS, confirmant une information de 20 Minutes. L'intervention n'étant pas terminée, il n'a pas souhaité donner plus de précisions.

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