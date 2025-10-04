La Municipalité de Lausanne a porté plainte après qu'au moins quatre bancs arc-en-ciel récemment inaugurés ont été vandalisés et repeints en blanc. Le mobilier ayant subi des déprédations sera remplacé.

La Ville de Lausanne a porté plainte suite aux déprédations portées aux bancs arc-en-ciel récemment inaugurés (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«La Ville porte systématiquement plainte lorsqu'il y a dégradation du mobilier urbain et de bâtiments publics, a déclaré Pierre-Antoine Hildbrand, municipal en charge de la sécurité samedi à Keystone-ATS, revenant sur une information de 24 Heures."C'est un peu triste de s'en prendre à des bancs pour leur couleur», a-t-il ajouté.

La Ville de Lausanne avait inauguré le 23 septembre onze bancs aux couleurs arc-en-ciel et trans, dans le cadre de sa politique LGBTIQ+. La cérémonie avait été marquée par la présence d'opposants dénonçant une récupération du mouvement queer, ou «pinkwashing», de la part des autorités municipales.