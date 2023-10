Le procès se tient à l'Hôtel-de-ville de La Chaux-de-Fonds (archives). ATS

Un procès, en lien avec les bandes rivales qui avaient défrayé la chronique, se tient à La Chaux-de-Fonds (NE) de mardi à jeudi. Sept jeunes, dont l'un est absent au procès, sont accusés notamment d'avoir commis un enlèvement en mars 2021.

L'avocat du prévenu absent, Daniel Hirschi-Duckert, a déclaré que «son client était retenu à l'étranger et qu'il ne s'oppose pas à être jugé par défaut».

Les prévenus étaient âgés de 18 à 20 ans au moment des faits. Ils sont accusés d'avoir agressé en bande un jeune à la gare de Neuchâtel et de l'avoir placé de force dans le coffre d'une voiture jusqu'à La Chaux-de-Fonds.

Là, la victime a dû retirer son pull, sa veste et ses chaussures, alors qu'il neigeait. Menacée de mort, elle a été déplacée dans une cave. Elle a été contrainte de faire une vidéo à l'attention de la bande de Bienne (BE) et a été frappée à nouveau.

Les tensions entre les deux gangs avaient par la suite coûté la vie à un jeune Loclois en septembre 2021 à Lausanne. Cela fera l'objet d'un autre procès.

js, ats