  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Bangladesh Un rapport fait la lumière sur ce qui est à l'origine du crash sur une école

ATS

5.11.2025 - 23:49

Une erreur de pilotage est à l'origine de la pire catastrophe aérienne du Bangladesh depuis des décennies, le crash d'un avion militaire sur une école en juillet, qui a fait 36 morts, a annoncé mercredi Dacca.

La catastrophe a fait 36 morts dont de nombreux écoliers du complexe scolaire Milestone dans le nord-ouest de la capitale bangladaise.
La catastrophe a fait 36 morts dont de nombreux écoliers du complexe scolaire Milestone dans le nord-ouest de la capitale bangladaise.
imago

Keystone-SDA

05.11.2025, 23:49

«Il y a eu une erreur au décollage», a déclaré à des journalistes Shafiqul Alam, porte-parole de Muhammad Yunus, le chef du gouvernement provisoire du Bangladesh.

Dacca rend ainsi publiques les conclusions d'un rapport d'enquête remis à M. Yunus.

Le jour du crash, l'armée avait évoqué un «problème mécanique» au moment du décollage.

Le pilote du F-7, le lieutenant Towkir Islam, 27 ans, mort des suites de ses blessures, effectuait selon son oncle son premier vol sans instructeur sur ce type d'appareil.

Rapport pas suivi par l'armée

Le rapport recommande que l'armée de l'air «procède à ses entraînements en dehors de la capitale» densément peuplée.

A la suite de cet accident qui a suscité l'indignation, des voix s'étaient élevées en ce sens mais l'armée de l'air avait alors rejeté ces demandes, arguant qu'une base dans la capitale était essentielle pour des raisons stratégiques.

Le monoréacteur de type F-7 BGI de fabrication chinoise avait décollé le 21 juillet de la base aérienne de Khandakar, en banlieue de la capitale.

Le rapport recommande en outre que «les infrastructures telles que les hôpitaux, les écoles, les entrepôts (...) ne soient pas construites à proximité des aéroports».

La chute de l'avion avait transformé en brasier un bâtiment de deux étages que des élèves de primaire venaient de quitter à la fin des cours.

La catastrophe a fait 36 morts dont de nombreux écoliers du complexe scolaire Milestone dans le nord-ouest de la capitale bangladaise.

Plus de 170 personnes avaient été blessées dont plusieurs ont succombé à leurs blessures par la suite.

Les plus lus

Droits de douane de Trump: la Cour suprême se montre sceptique
La patte de Camilla et Kate derrière l'éviction d'Andrew
Elles voulaient des grosses lèvres, elles ont eu de gros... problèmes!
«L'antisémitisme a pris le dessus sur le bon sens», dit un ministre israélien
Son bateau coule, il se réfugie sur une île déserte... mais c'est là que l'enfer commence
Claude Tolé: «J’ai vécu dans un bordel organisé!»