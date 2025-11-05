Une erreur de pilotage est à l'origine de la pire catastrophe aérienne du Bangladesh depuis des décennies, le crash d'un avion militaire sur une école en juillet, qui a fait 36 morts, a annoncé mercredi Dacca.

La catastrophe a fait 36 morts dont de nombreux écoliers du complexe scolaire Milestone dans le nord-ouest de la capitale bangladaise. imago

Keystone-SDA ATS

«Il y a eu une erreur au décollage», a déclaré à des journalistes Shafiqul Alam, porte-parole de Muhammad Yunus, le chef du gouvernement provisoire du Bangladesh.

Dacca rend ainsi publiques les conclusions d'un rapport d'enquête remis à M. Yunus.

Le jour du crash, l'armée avait évoqué un «problème mécanique» au moment du décollage.

Le pilote du F-7, le lieutenant Towkir Islam, 27 ans, mort des suites de ses blessures, effectuait selon son oncle son premier vol sans instructeur sur ce type d'appareil.

Rapport pas suivi par l'armée

Le rapport recommande que l'armée de l'air «procède à ses entraînements en dehors de la capitale» densément peuplée.

A la suite de cet accident qui a suscité l'indignation, des voix s'étaient élevées en ce sens mais l'armée de l'air avait alors rejeté ces demandes, arguant qu'une base dans la capitale était essentielle pour des raisons stratégiques.

Le monoréacteur de type F-7 BGI de fabrication chinoise avait décollé le 21 juillet de la base aérienne de Khandakar, en banlieue de la capitale.

Le rapport recommande en outre que «les infrastructures telles que les hôpitaux, les écoles, les entrepôts (...) ne soient pas construites à proximité des aéroports».

La chute de l'avion avait transformé en brasier un bâtiment de deux étages que des élèves de primaire venaient de quitter à la fin des cours.

La catastrophe a fait 36 morts dont de nombreux écoliers du complexe scolaire Milestone dans le nord-ouest de la capitale bangladaise.

Plus de 170 personnes avaient été blessées dont plusieurs ont succombé à leurs blessures par la suite.