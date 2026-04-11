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Bangladesh Accusé de blasphème, un leader spirituel lynché dans le district de Kushtia

ATS

11.4.2026 - 19:11

Un chef spirituel autoproclamé au Bangladesh a été lynché à mort samedi, selon les autorités, dernier cas en date de violence alimentée par les tensions religieuses qui agitent le pays.

Le porte-parole de la police bangladaise, AHM Sahadat Hossain, a déclaré qu'une enquête était en cours (photo d’illustration).
Le porte-parole de la police bangladaise, AHM Sahadat Hossain, a déclaré qu'une enquête était en cours (photo d’illustration).
AFP

Keystone-SDA

11.04.2026, 19:11

Le Bangladesh, à majorité musulmane, connaît une forte recrudescence de l'intolérance religieuse depuis le soulèvement de 2024 qui a renversé le gouvernement de la Première ministre Sheikh Hasina.

«Une foule en colère de plus de 200 personnes a attaqué la résidence» de Shamim Reza Jahangir, âgé d'une soixantaine d'années, dans le district de Kushtia, et l'a roué de coups de bâtons, a déclaré à l'AFP le chef de l'administration du district, Touhid bin Hasan.

Ces violences ont été déclenchées par la circulation vendredi d'une vidéo ancienne, qui le montre affirmant que ceux qui avaient rédigé le Coran étaient analphabètes et que ceux qui le lisaient étaient encore pires, a indiqué à l'AFP un journaliste local présent sur les lieux, Nazmul Islam.

«Sentant que quelque chose allait se passer, la police s'est rendue sur place», a indiqué M. bin Hasan. M. Jahangir a été transporté dans un hôpital voisin où les médecins ont constaté son décès.

Lynchages fréquents

Des sources policières ont indiqué à l'AFP que M. Jahangir avait été brièvement arrêté en 2021 pour avoir tenu des propos qui avaient provoqué la colère des villageois.

La vidéo qui a circulé vendredi soir a été enregistrée à cette époque, ont-elles ajouté. Le porte-parole de la police bangladaise, AHM Sahadat Hossain, a déclaré qu'une enquête était en cours.

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Les lynchages sont fréquents dans ce pays d'Asie du Sud qui compte 170 millions d'habitants.

Au moins 153 personnes ont été tuées lors d'attaques de foules entre août 2024 – date à laquelle le règne de Mme Hasina a pris fin et où elle s'est enfuie en Inde – et septembre 2025, selon un rapport de l'organisation de défense des droits humains Odhikar, basée à Dhaka.

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