«Bon débarras» Etats-Unis: les banques ne sont plus tenues de jauger le risque climatique

ATS

17.10.2025 - 06:30

Les grandes banques américaines ne sont plus tenues de porter une attention particulière aux risques liés au changement climatique qui pèsent sur leur activité, ont annoncé jeudi les agences de régulation des Etats-Unis, dont la Fed. «Bon débarras», a commenté un des responsables de la banque centrale Christopher Waller.

Les agences de régulation américaines «estiment que les principes de gestion des risques financiers liés au climat ne sont pas nécessaires, car les normes de sécurité et de robustesse existantes imposent à toutes les institutions supervisées de mettre en place une gestion des risques efficace, adaptée à leur taille, à leur complexité et à leurs activités», selon leur communiqué commun. (image d'illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.10.2025, 06:30

Le gouverneur est l'une des personnes pressenties pour prendre la tête de la Fed, quand le mandat de Jerome Powell s'achèvera, au printemps prochain. Il doit pour cela être désigné par le président américain Donald Trump, climatosceptique assumé.

En octobre 2023, une série de recommandations avaient été publiées pour que les banques se penchent sur les risques climatiques qui peuvent faire vaciller leur activité. La multiplication, par exemple, des incendies, inondations ou ouragans dévastateurs représentent un coût assurantiel élevé.

Ces recommandations avaient été adressées aux banques ayant plus de 100 milliards de dollars d'actifs.

Les agences de régulation américaines «estiment que les principes de gestion des risques financiers liés au climat ne sont pas nécessaires, car les normes de sécurité et de robustesse existantes imposent à toutes les institutions supervisées de mettre en place une gestion des risques efficace, adaptée à leur taille, à leur complexité et à leurs activités», selon leur communiqué commun.

Cinq contre un et une abstention

«En outre, toutes les institutions supervisées sont tenues d'examiner et de traiter de manière appropriée tous les risques financiers importants et doivent être résilientes face à toute une série de risques, y compris les risques émergents», est-il ajouté.

Dans le détail, au conseil des gouverneurs de la Fed, cinq membres ont voté pour le retrait des recommandations, une s'est abstenue (la gouverneure Lisa Cook) et un a voté contre.

Il s'agit de Michael Barr, l'ancien vice-président de la Fed chargé de la régulation bancaire qui avait porté ce changement et avait annoncé sa démission de ce poste quelques jours avant le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier. Il est resté gouverneur.

Dans un communiqué séparé, M. Barr a regretté une décision «de courte vue qui rendra le système financier plus risqué alors même que les risques financiers liés au climat augmentent». Sa remplaçante, Michelle Bowman, avait fait part de ses fortes réserves.

