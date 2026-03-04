  1. Clients Privés
Bolivie Banques prises d’assaut et confusion après le crash d'un avion !

ATS

4.3.2026 - 06:31

Les banques boliviennes ont été prises d'assaut mardi par des milliers de personnes venues échanger leurs billets légaux, mais confondus avec ceux volés après l'accident d'un avion militaire vendredi dernier. La banque centrale a lancé un appel à la compréhension.

30% des billets de banque transportés par le C-130 Hercules ont été volés après l'accident.
30% des billets de banque transportés par le C-130 Hercules ont été volés après l'accident.
ATS

Keystone-SDA

04.03.2026, 06:31

04.03.2026, 07:14

L'avion C-130 Hercules qui s'est écrasé vendredi à l'aéroport d'El Alto, faisant 24 morts, transportait près de 17,1 millions de billets de différentes coupures appartenant à la banque centrale de Bolivie (BCB), pour un montant total de 423 millions de bolivianos, soit l'équivalent de 53 millions d'euros.

Après l'accident, une foule s'est précipitée parmi les débris de l'appareil pour dérober au moins 30% de cette somme, selon le gouvernement. La BCB a annoncé l'annulation de tous les billets transportés par l'avion, qui appartenaient à une série comportant la lettre B.

Bolivie. La police essaie de retrouver les billets volés après un crash d'avion

BolivieLa police essaie de retrouver les billets volés après un crash d'avion

Appel à la compréhension

Cependant, les commerces ont par la suite cessé d'accepter les billets dont la numérotation contenait cette lettre, bien qu'issus de lots plus anciens, de peur qu'ils ne soient sans valeur.

Cela a conduit des milliers de personnes à former de longues files devant le siège de la banque centrale et d'autres banques, dans la capitale bolivienne et la ville voisine d'El Alto, pour échanger leur argent.

Appelant à la compréhension, le président de la banque centrale a demandé que soient acceptés les billets dont la numérotation est légale. La BCB a mis à disposition sur son site officiel un moteur de recherche permettant aux Boliviens de saisir le numéro de chaque billet et d'en vérifier la validité.

L'enquête sur les causes de l'accident se poursuit. Le pilote qui a survécu a, selon son avocat, déclaré aux enquêteurs qu'il y avait de la glace sur la piste d'atterrissage et que les freins de l'appareil avaient lâché.

Au moins 20 morts. Bolivie : un avion rempli de billets s’écrase, scène de chaos autour de l’épave

Au moins 20 mortsBolivie : un avion rempli de billets s’écrase, scène de chaos autour de l’épave

